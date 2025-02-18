Качка, запечена у рукаві: сміливо готуйте на святковий стіл

Запечена птиця — апетитна та ситна страва, яка прикрасить будь-який святковий стіл. Качка запікається в рукаві і виходить неймовірно ароматною та ніжною. Маринад на основі меду та соєвого соусу робить м'ясо качки дуже м'яким та ароматним, ділиться кулінарка Надія Тимків. До речі, нагадаємо рецепт скумбрії, запеченої на солі в духовці.

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Качка, запечена у рукаві Для маринаду змішати: 1ст. л майонезу

1ст. л соєвого соусу

1ч. л меду

1ч. л діжонської гірчиці

1ч. л солі

2 зубчики часнику

Приготування:

Натерти качку маринадом, покласти всередину нарізане яблуко та маринувати мінімум 1 годину. В розігріту до 180 градусів духовку поставити качку в рукаві, через 30 хвилин зменшити до 160 градусів і запікати ще 2 години. Чим більша качка, тим довше випікати. В кінці розрізати рукав і підрум’янити шкірку.

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Нагадаємо рецепт тушкованої качки зі сливами.

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