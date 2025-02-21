Як позбутися специфічного запаху речей із секонд-хенду: прості та ефективні способи

В Україні зараз не найкраща економічна ситуація — дорожчають продукти, паливо, зв'язок, комунальні послуги. Тож бажання зекономити веде людей до магазинів секонд-хенду, де можна недорого придбати одяг, взуття, домашній текстиль тощо.

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Як відомо, речі, які потрапляють у мережу магазинів секонд-хенду, проходять спеціальну обробку, яка робить їх безпечними. Разом з тим на одязі та взутті залишається специфічний запах. Як його позбутися, розповіли експерти сайта «На пенсії».

У зимовий період можна виморожувати речі. Цей спосіб підійде для взуття та шкіряного одягу. Речі залишити на вулиці або на балконі за мінусових температур на дві-три доби.

Для взуття або одягу, що не можна прати, також підійде спосіб з содою. Соду потрібно насипати на річ з різних боків й покласти її в поліетиленовий пакет. Через дві доби почистити від соди і добре просушити на свіжому повітрі.

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Якщо тканина дозволяє, річ потрібно добре попрасувати при високій температурі з сильним поданням пари.

Ароматний порошок. При пранні на максимальній температурі потрібно використовувати достатню кількість прального засобу, який має інтенсивний аромат. Сушити речі на відкритому повітрі тривалий час.

Можна замочити речі в ароматизованій морській солі без барвників. Розчинити один кілограм у п’яти літрах теплої води. Замочити речі із секонд-хенду на дві години. Потім випрати.

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Нашатирний спирт. У п’яти літрах теплої води розбавити одну столову ложку десятивідсоткового нашатирного спирту. Речі з натуральним складом замочити на одну годину, а синтетичні — на шість годин. Потім випрати як зазвичай.

Раніше ми розповідали, які речі категорично заборонено купувати у секонд-хенді для себе та близьких.

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