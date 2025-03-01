Ароматний та корисний гарбузовий хліб: відмінно підходить для перекусу

Гарбуз можна назвати універсальним продуктом — адже з ним можна приготувати безліч різноманітних страв. Це не лише каша, а й гарбузова ікра, і оладки з гарбуза, і десерти…

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А канал «Моя дача. Сад и огород» поділився рецептом корисного хліба з гарбуза, в якому немає ані пшеничного борошна, ані дріжджів.

Такий хліб залишається свіжим протягом тижня, якщо його зберігати у холодильнику. Він відмінно підходить для сніданку чи перекусу, особливо у поєднанні зі сметаною чи натуральним йогуртом.

Інгредієнти: Яйця — 1 штука;

Натуральний йогурт (кефір або сметана) — 200 мл;

Вівсяні пластівці — 2 склянки;

Гарбуз — 170 г;

Сіль та сода — по 0,5 ч. л.;

Гарбузове насіння — 20 г (за бажанням).

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Приготування: РЕКЛАМА Змішати яйце, сіль та йогурт до однорідності, до них додати вівсяні пластівці, подрібнені в блендері, та залишити набухати на 15 хвилин.

Додати натертий на тертці гарбуз і ретельно перемішати.

Форму для випікання змастити вершковим маслом, викласти тісто та розрівняти поверхню. За бажанням — посипати насінням.

Випікати 40−45 хвилин в духовці за температури 180 °C до золотистої скоринки.

Залишити хліб остигати за кімнатної температури на 8 годин, щоб вівсянка повністю увібрала вологу і структура стабілізувалася.

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Фото з відкритих джерел

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