Ароматний та корисний гарбузовий хліб: відмінно підходить для перекусу
Гарбуз можна назвати універсальним продуктом — адже з ним можна приготувати безліч різноманітних страв. Це не лише каша, а й гарбузова ікра, і оладки з гарбуза, і десерти…
А канал «Моя дача. Сад и огород» поділився рецептом корисного хліба з гарбуза, в якому немає ані пшеничного борошна, ані дріжджів.
Такий хліб залишається свіжим протягом тижня, якщо його зберігати у холодильнику. Він відмінно підходить для сніданку чи перекусу, особливо у поєднанні зі сметаною чи натуральним йогуртом.
Інгредієнти:
- Яйця — 1 штука;
- Натуральний йогурт (кефір або сметана) — 200 мл;
- Вівсяні пластівці — 2 склянки;
- Гарбуз — 170 г;
- Сіль та сода — по 0,5 ч. л.;
- Гарбузове насіння — 20 г (за бажанням).
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Приготування:
- Змішати яйце, сіль та йогурт до однорідності, до них додати вівсяні пластівці, подрібнені в блендері, та залишити набухати на 15 хвилин.
- Додати натертий на тертці гарбуз і ретельно перемішати.
- Форму для випікання змастити вершковим маслом, викласти тісто та розрівняти поверхню. За бажанням — посипати насінням.
- Випікати 40−45 хвилин в духовці за температури 180 °C до золотистої скоринки.
- Залишити хліб остигати за кімнатної температури на 8 годин, щоб вівсянка повністю увібрала вологу і структура стабілізувалася.
Раніше кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом гарбуза, маринованого з часником, перцем та коріандром.
Фото з відкритих джерел12
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