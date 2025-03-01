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Ароматний та корисний гарбузовий хліб: відмінно підходить для перекусу

14:49 1 березня 2025
Гарбузовий хліб готують із вівсянкою. Фото з відкритих джерел

Гарбуз можна назвати універсальним продуктом — адже з ним можна приготувати безліч різноманітних страв. Це не лише каша, а й гарбузова ікра, і оладки з гарбуза, і десерти…

А канал «Моя дача. Сад и огород» поділився рецептом корисного хліба з гарбуза, в якому немає ані пшеничного борошна, ані дріжджів.

Такий хліб залишається свіжим протягом тижня, якщо його зберігати у холодильнику. Він відмінно підходить для сніданку чи перекусу, особливо у поєднанні зі сметаною чи натуральним йогуртом.

Інгредієнти:

  • Яйця — 1 штука;
  • Натуральний йогурт (кефір або сметана) — 200 мл;
  • Вівсяні пластівці — 2 склянки;
  • Гарбуз — 170 г;
  • Сіль та сода — по 0,5 ч. л.;
  • Гарбузове насіння — 20 г (за бажанням).

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Приготування:

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  • Змішати яйце, сіль та йогурт до однорідності, до них додати вівсяні пластівці, подрібнені в блендері, та залишити набухати на 15 хвилин.
  • Додати натертий на тертці гарбуз і ретельно перемішати.
  • Форму для випікання змастити вершковим маслом, викласти тісто та розрівняти поверхню. За бажанням — посипати насінням.
  • Випікати 40−45 хвилин в духовці за температури 180 °C до золотистої скоринки.
  • Залишити хліб остигати за кімнатної температури на 8 годин, щоб вівсянка повністю увібрала вологу і структура стабілізувалася.

Раніше кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом гарбуза, маринованого з часником, перцем та коріандром.

Фото з відкритих джерел

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