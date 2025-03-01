Зеленський їде до Лондона: про що говоритиме з європейськими лідерами

Володимир Зеленський після невдалого візиту до США проведе переговори з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером та президенткою Італії Джорджею Мелоні. Зустріч відбудеться напередодні великого оборонного саміту. Його мета — збільшення підтримки України та забезпечення міцного миру, пише The Guardian.

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Прем'єр-міністр запросив Францію, Німеччину, Данію, Італію, Туреччину, а також Україну. Після зустрічі Стармера з Трампом до списку учасників саміту додалися лідери Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Фінляндії, Швеції, Чехії та Румунії. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Антоніу Коста також будуть присутні.

Стармер і президент Франції Еммануель Макрон цього тижня здійснили візити до США, причому європейські лідери намагалися переконати Трампа надати гарантії безпеки Україні як частину будь-якого мирного врегулювання.

Великобританія, йдеться у статті, чітко дала зрозуміти, що відіграватиме свою повну роль у забезпеченні справедливої й тривалої мирної угоди на умовах України, підкріпленої сильними гарантіями безпеки.

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«Лише цього тижня ми продемонстрували нашу відданість цьому, підтвердивши, що збільшимо витрати на оборону до 2,5% до 2027 року. Але мирна угода має бути на першому місці. І, як ви знаєте, прем'єр-міністр зустрінеться з президентом Зеленським перед скликанням європейських лідерів у Лондоні 2 березня, щоб продовжити ці дискусії, — прокоментували в уряді Великої Британії. — Угода має бути на першому місці, але наші команди обговорюватимуть, як ми можемо забезпечити її виконання, щоб вона була тривалою і виконувалася».

Очікується, що перед тим, як приймати європейських лідерів, Стармер проведе телефонну розмову з країнами Балтії — Латвією, Литвою та Естонією. На саміті лідери розглянуть, як зміцнити позиції України за допомогою військової підтримки та посилення економічного тиску на росію.

Великобританія хоче, щоб американські військові засоби забезпечували спостереження, розвідку і — потенційно — військові літаки, що забезпечують повітряне прикриття, щоб утримати путіна від чергової спроби завоювати не тільки Україну, а й Європу.

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На початку цього тижня Кір Стармер вирішив збільшити витрати на оборону до 3% національного доходу, заплативши за це скороченням іноземної допомоги. Інші європейські лідери також перебувають під тиском щодо збільшення витрат на оборону, оскільки адміністрація Трампа чітко дала зрозуміти, що в майбутньому на США не можна розраховувати щодо великих внесків.

Раніше прем'єр Британії заявив, що Україна на незворотньому шляху до НАТО.

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