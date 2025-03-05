Надзвичайно смачний морквяний торт: без цукру, без випікання в духовці і можна їсти на ніч
Солодкі трави з морквою — завжди вдалий варіант смаколиків, який не залишить байдужим навіть найменших членів вашої родини. А рецепт морквяного торту без випікання вам захочеться готувати знову і знову. Адже він не містить цукру, а якщо замість пшеничного борошна використовувати цільнозернове, вийде цілком helsy-продукт.
Солодкий смак коржам забезпечать мед та фрукти, пише український кулінарний портал, пропонуючи доповнити торт легким та низькокалорійним кремом на основі сиру рикота.
Що знадобиться:
- морква — 360 г;
- цільнозернове борошно — 120 г;
- яйця курячі — 2 шт;
- яєчний білок — 1 шт;
- розпушувач — 0.5 ч. л;
- мед — 3 ст. л;
- полуниця свіжа — 3 шт.
Для крему:
- сир рикота — 100 г;
- грецький йогурт — 100 г;
- мед — 3 ст. л.
Порада: полуницю цілком можна замінити будь-якими сезонними фруктами або ягодами, або ж навіть шматочками банана.
Як готувати
Сиру моркву натріть на тертці, змішайте разом усі інгредієнти для коржів.
Розподіліть масу на чотири рівні частини, розподіліть кожну по черзі на сковорідці та підсмажте з обох боків під кришкою. Коржі трохи піднімуться. Відкладіть і дайте їм охолонути.
Ретельно перемішайте інгредієнти для крему до утворення рівномірної маси.
Змастіть усі чотири коржі кремом, верхній прикрасьте ягодами або фруктами і залиште торт у холодильнику мінімум на 2 години.
Смачного!
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