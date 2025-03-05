Надзвичайно смачний морквяний торт: без цукру, без випікання в духовці і можна їсти на ніч

Солодкі трави з морквою — завжди вдалий варіант смаколиків, який не залишить байдужим навіть найменших членів вашої родини. А рецепт морквяного торту без випікання вам захочеться готувати знову і знову. Адже він не містить цукру, а якщо замість пшеничного борошна використовувати цільнозернове, вийде цілком helsy-продукт.

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Солодкий смак коржам забезпечать мед та фрукти, пише український кулінарний портал, пропонуючи доповнити торт легким та низькокалорійним кремом на основі сиру рикота.

Що знадобиться:

морква — 360 г;

цільнозернове борошно — 120 г;

яйця курячі — 2 шт;

яєчний білок — 1 шт;

розпушувач — 0.5 ч. л;

мед — 3 ст. л;

полуниця свіжа — 3 шт.

Для крему:

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сир рикота — 100 г;

грецький йогурт — 100 г;

мед — 3 ст. л.

Порада: полуницю цілком можна замінити будь-якими сезонними фруктами або ягодами, або ж навіть шматочками банана.

Як готувати

Сиру моркву натріть на тертці, змішайте разом усі інгредієнти для коржів.

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Розподіліть масу на чотири рівні частини, розподіліть кожну по черзі на сковорідці та підсмажте з обох боків під кришкою. Коржі трохи піднімуться. Відкладіть і дайте їм охолонути.

Ретельно перемішайте інгредієнти для крему до утворення рівномірної маси.

Змастіть усі чотири коржі кремом, верхній прикрасьте ягодами або фруктами і залиште торт у холодильнику мінімум на 2 години.

Смачного!

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Також «ФАКТИ» публікували, як приготувати морквяну карамель та джем із моркви з нотами цитрусових.

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