Що відбувається з тілом, коли ви перестаєте їсти хліб: несподівані результати

У гонитві за ідеальною фігурою ми виключаємо з раціону чимало продуктів — солодкі напої, солоні закуски або всю смажену їжу. Багато людей занесли й хліб до чорного списку. Насправді ж при безглютеновій дієті хліб замінюють замінниками чи взагалі від нього відмовляються, але зазвичай меню доповнюють іншими вуглеводними продуктами, щоб раціон був збалансованим, пише видання Smaker.

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Перш ніж приймати необдумані рішення, варто з’ясувати, що станеться з нашим тілом, якщо ми виключимо з раціону хліб та інші вуглеводи (наприклад, макарони, картоплю, фрукти чи солодощі).

За словами людей, які виключили хліб зі свого раціону, перепади настрою є одним із найнеприємніших аспектів нового способу життя. Коли нашому організму починає не вистачати вуглеводів, вироблення серотоніну, який також називають гормоном щастя, також зменшується. Він відповідає за наш внутрішній спокій, і повноцінний сон. Без достатньої дози серотоніну ми стаємо дратівливими, а настрій змінюється частіше.

Втрата ваги зазвичай є природним наслідком виключення вуглеводів з раціону. Варто знати однак, що це не та втрата ваги, до якої прагне більшість із нас. Коли ми перестаємо їсти хліб, наш організм дуже швидко починає позбавлятися від води, що залишилася в ньому. На жаль, жирова тканина не спалюється, тому втрата ваги може бути лише тимчасовою. Деякі дієтологи зазначають, що виключення хліба зі свого раціону насправді може ускладнити схуднення, оскільки разом із хлібом ми видаляємо з раціону цінне джерело клітковини, яка відповідає за ефективний обмін речовин і збереження відчуття ситості.

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Якщо ви ще не чули про «вуглеводний грип», то варто ознайомитися з цим терміном, оскільки це один із наслідків виключення з раціону хліба. Це величезний шок для нашого організму, який реагує характерними для грипу симптомами. Знайте, що це не має бути прелюдією до серйозної хвороби, а просто симптомом внаслідок відсутності вуглеводів, які є основним джерелом енергії для нашого організму. На щастя, такі симптоми тривають недовго.

Ви скаржитеся на випадіння волосся, запори або постійну втому? Подумайте, чи не пов’язано це з проблемами щитоподібної залози, спричиненими споживанням надто малої кількості вуглеводів. Особливо це стосується людей, які майже повністю виключили ці продукти зі свого раціону.

Вітамін С надзвичайно важливий для правильного функціонування нашого організму, і це знають майже всі. Однак не всі розуміють, що виключення хліба з раціону може призвести до дефіциту цієї речовини. Дієта з низьким вмістом вуглеводів може призвести до значних проблем із засвоєнням вітаміну С, що, як наслідок, може викликати багато неприємних симптомів.

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Вуглеводи є чудовим джерелом енергії для нашого організму, і ми не повинні відмовлятися від них, особливо якщо ми ведемо активний спосіб життя або інтенсивно тренуємося. Раптова відмова організму від вуглеводів призведе до того, що ми втратимо сили, і у нас не буде енергії для дій. Тому дуже важливо дотримуватись нових трендів у здоровому харчуванні.

Раніше фітнес-тренер та консультант з харчування Юрій Попко пояснив, як легко перейти до схуднення, щоб організм не чинив опір і не ламати свої звички.

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