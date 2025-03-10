Природні засоби від свербіння та сухості очей: вони швидко принесуть полегшення

Сухість очей — це стан, який може бути спричинений багатьма факторами, від погодних умов до тривалої роботи на комп’ютері. Однак є багато природних способів полегшити свербіж і дискомфорт, пише польське видання poradnikzdrowie.

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Зимові погодні умови або робота за комп’ютером можуть призвести до сухості та свербіння очей. Іншими причинами цих неприємних симптомів є алергія, інфекції або подразнення очей. Крім дискомфорту, можуть з'явитися такі симптоми: почервоніння та гіперчутливість очей, розмитий зір, щипання, сльозяться очі, відчуття піску під повіками. Належне зволоження має вирішальне значення для вашого здоров’я.

Вода сприяє виробленню здорових сліз, які захищають очі від висихання. Клініка Майо рекомендує чоловікам випивати близько 15,5 склянок води на день, а жінкам — 11,5. Однак варто пам'ятати, що сюди також відноситься вода, яка міститься в інших продуктах, наприклад, фруктах та овочах.

Сухе повітря може істотно вплинути на стан наших очей, викликавши їх висихання. Зволожувач повітря у вашому домі може ефективно підвищити вологість повітря, що зменшує дискомфорт.

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Це особливо важливо взимку, коли опалення часто призводить до сухого повітря. У такій ситуації зволожувач повітря може зменшити неприємні симптоми, такі як відчуття піску під повіками.

Омега-3 жирні кислоти, які містяться в рибі, такій як лосось і тунець, можуть допомогти боротися з сухістю очей. Дослідження показують, що омега-3 жири мають протизапальну дію та допомагають зменшити сухість і свербіж очей. Регулярне вживання продуктів, багатих цими жирними кислотами, або прийом добавок може підтримати здоров’я очей і зменшити дискомфорт.

Чистота ваших вій має вирішальне значення для здоров’я ваших очей, оскільки бруд і бактерії можуть викликати подразнення. Якщо ви носите нарощені або накладні вії, не забувайте їх регулярно мити. Тільки так можна запобігти накопиченню забруднень, які призводять до розвитку інфекцій.

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Дослідження показують, що нарощування вій може бути пов’язане з такими проблемами, як сухість очей, тому важливо підтримувати цю область в чистоті.

Часте моргання допомагає зволожити очі та видалити забруднення. Дивлячись на екран комп’ютера чи телефону, ми рідше моргаємо, що сприяє сухості очей.

Компреси можуть полегшити сухість очей. Тепло сприяє виробленню сліз слізними шляхами, що покращує вологість очей. У свою чергу, холодний компрес має заспокійливу дію на запалення, яке може виникнути в результаті подразнення. Просто адаптуйте тип компресу до ваших поточних проблем із очима та використовуйте його.

Для постійних симптомів синдрому сухого ока ефективним рішенням можуть бути зволожуючі краплі. Існують різні препарати, які допомагають відновити вологу, знімаючи подразнення та дискомфорт. Якщо проблема більш серйозна, варто звернутися до лікаря, який може запропонувати інший варіант лікування.

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