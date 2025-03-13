Зробіть це просто зараз: мох на газоні не з’явиться протягом сезону

Ваш газон після зими виглядає сумно, а навесні замість соковитої зелені покривається мохом? Якщо так, у вас ще є час, щоб щось з цим зробити! Ключовим кроком до уникнення проблем із мохом є вапнування газону. Саме зараз ідеальний час для цієї операції, пише zielonyogrodek.

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Вапнування газону не тільки покращує рН ґрунту, але й зміцнює траву, дозволяючи їй рости густішою та не залишати місця для росту моху. Якщо ви не пропустите цей термін, то протягом сезону замість боротьби з мохом ви будете насолоджуватися соковитим, здоровим дереном.

Мох на вашому газоні — не що інше, як сигнал про те, що ґрунт занадто кислий. Трава найкраще росте в ґрунті з pH 6,0−7,0. Якщо значення опускається нижче 5,5, газон втрачає щільність і мох починає розповзатися. Підкислення ґрунту може бути викликане тим, що взимку сніг і дощ вимивають поживні речовини і підкислюють грунт. Розкладання листя та іншого органічного сміття теж створює кисле середовище. Занадто часте підживлення азотними добривами знижує рН субстрату. Якщо у вас є проблема з мохом, замість того, щоб одразу шукати хімікати, почніть із основ — покращення pH ґрунту.

Перш ніж наносити вапно на свій газон, виміряйте рН ґрунту. Найпростіший спосіб — придбати тест-смужку pH і перевірити зразок ґрунту. Якщо результат показує pH нижче 5,5 — пора вапнувати!

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Оптимальний час для вапнування газону — рання весна. Сніг розтанув, але трава ще не почала рости.

Вологий ґрунт добре вбирає вапно, і поживні речовини встигнуть розчинитися до початку сезону.

Ви не порушите вегетаційний цикл, тому що трава ще «спить».

Ніколи не використовуйте будівельне вапно, оскільки воно може спалити газон. Замість цього виберіть доломіт - він діє м’яко, містить магній, який зміцнює траву. Підійде добривна крейда (вапно карбонат) — вона швидше розкислює, діє ефективніше доломіту.



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Кальцієво-магнієве добриво для газонів з мохом — готова суміш, яка покращує рН та знищує мох.

Розкидайте добриво рівномірно — бажано сівалкою або вручну, але намагайтеся, щоб шар був рівним. Не перевищуйте рекомендовану дозу — для легких ґрунтів 17−27 кг доломіту на 100 м², а для більш важких 27−40 кг. Не змішуйте вапно з іншими добривами — дотримуйтеся перерви не менше 4 тижнів між вапнуванням і азотним підживленням.

Вже через кілька тижнів ви побачите, що мох перестає рости, а трава набуває більш інтенсивного кольору. З часом дерен стане щільнішим, а мох відійде. Це природний спосіб мати здоровий і красивий газон без хімікатів і зайвих витрат.

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