Дуже ніжний салат з оселедцем, зеленою цибулею і руколою: смачно і ситно

Салати з оселедцем такі смачні, що не можна відірватися. Оселедець чудово поєднується з буряком, цибулею, зеленим горошком… Комбінуйте його з тими інгредієнтами, які любите. Створюйте свій варіант салату.

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А це рецепт салату, яким поділилася кулінарка Елла Іванова.

- Кожен інгредієнт у салаті я попередньо доводжу до смаку, — каже Елла Іванова. — Наприклад, оселедець можна доповнити цибулею-шалот. Вона додасть особливого смаку.

Салат з оселедцем, зеленою цибулею та руколою 3 картоплі

Філе 1 оселедця

Зелена цибуля

2 морквини

3 буряки

100 г майонезу

Рукола — за смаком



Відварену картоплю натерти на тертці, викласти на тарілку, змастити майонезом, додати дрібно нарізаний оселедець і подрібнену зелену цибулю, додати шар майонезу, потім — шар відвареної моркви, натертої на тертці, знову — майонез, шар натертого відвареного буряка і знову майонез. Посипати зеленою цибулею.

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Помістити на ніч у холодильник.

Подавати можна в попередньо спеченому хрусткому кошику з тіста «філо» або традиційно на блюді. Під час подачі можна доповнити руколою.

І смачного!

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Нагадаємо рецепт пісного салату з оселедцем.

Фото з альбому Елли Іванової

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