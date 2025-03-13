Дуже ніжний салат з оселедцем, зеленою цибулею і руколою: смачно і ситно
Салати з оселедцем такі смачні, що не можна відірватися. Оселедець чудово поєднується з буряком, цибулею, зеленим горошком… Комбінуйте його з тими інгредієнтами, які любите. Створюйте свій варіант салату.
А це рецепт салату, яким поділилася кулінарка Елла Іванова.
- Кожен інгредієнт у салаті я попередньо доводжу до смаку, — каже Елла Іванова. — Наприклад, оселедець можна доповнити цибулею-шалот. Вона додасть особливого смаку.
Салат з оселедцем, зеленою цибулею та руколою
- 3 картоплі
- Філе 1 оселедця
- Зелена цибуля
- 2 морквини
- 3 буряки
- 100 г майонезу
- Рукола — за смаком
Відварену картоплю натерти на тертці, викласти на тарілку, змастити майонезом, додати дрібно нарізаний оселедець і подрібнену зелену цибулю, додати шар майонезу, потім — шар відвареної моркви, натертої на тертці, знову — майонез, шар натертого відвареного буряка і знову майонез. Посипати зеленою цибулею.
Помістити на ніч у холодильник.
Подавати можна в попередньо спеченому хрусткому кошику з тіста «філо» або традиційно на блюді. Під час подачі можна доповнити руколою.
І смачного!
Нагадаємо рецепт пісного салату з оселедцем.
Фото з альбому Елли Іванової66
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