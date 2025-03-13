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Книга рецептів

Дуже ніжний салат з оселедцем, зеленою цибулею і руколою: смачно і ситно

22:01 13 березня 2025
салат з оселедцем, зеленою цибулею та руколою

Салати з оселедцем такі смачні, що не можна відірватися. Оселедець чудово поєднується з буряком, цибулею, зеленим горошком… Комбінуйте його з тими інгредієнтами, які любите. Створюйте свій варіант салату.

А це рецепт салату, яким поділилася кулінарка Елла Іванова.

- Кожен інгредієнт у салаті я попередньо доводжу до смаку, — каже Елла Іванова. — Наприклад, оселедець можна доповнити цибулею-шалот. Вона додасть особливого смаку.

Салат з оселедцем, зеленою цибулею та руколою

  • 3 картоплі
  • Філе 1 оселедця
  • Зелена цибуля
  • 2 морквини
  • 3 буряки
  • 100 г майонезу
  • Рукола — за смаком


Відварену картоплю натерти на тертці, викласти на тарілку, змастити майонезом, додати дрібно нарізаний оселедець і подрібнену зелену цибулю, додати шар майонезу, потім — шар відвареної моркви, натертої на тертці, знову — майонез, шар натертого відвареного буряка і знову майонез. Посипати зеленою цибулею.

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Помістити на ніч у холодильник.

Подавати можна в попередньо спеченому хрусткому кошику з тіста «філо» або традиційно на блюді. Під час подачі можна доповнити руколою.

І смачного!

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Нагадаємо рецепт пісного салату з оселедцем.

Фото з альбому Елли Іванової

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