Готуємо «пляжне тіло»: ефективні поради, як швидко схуднути до літа

Літо вже не за горами, і ви хочете бути впевненими, що готові продемонструвати своє «пляжне тіло»! Якщо ви шукаєте швидкий та ефективний спосіб схуднути до початку сезону, то готуйтеся розпочати свій шлях до стрункості вже зараз, пише Medium.

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Пийте багато води — достатнє зволоження організму має важливе значення для схуднення та гарного загального стану здоров'я. Питна вода не тільки допомагає виводити токсини з організму, але й допомагає вам відчувати себе ситими і менше схильними до перекусів чи переїдання.

Намагайтеся випивати щонайменше вісім склянок води на день і носіть з собою пляшку з водою протягом дня, щоб нагадувати собі про необхідність пити. Якщо звичайна вода вас не приваблює, спробуйте додати лимонний або лаймовий сік для освіжаючого смаку.

Один з найважливіших кроків, які ви можете зробити, щоб схуднути до літа, — відмовитися від солодких напоїв. Безалкогольні напої, соки, спортивні напої та інші солодкі напої є основним джерелом порожніх калорій. Ці напої містять багато цукру і калорій, але мають низьку поживну цінність. Навіть дієтичні напої, які не містять калорій і цукру, все одно містять штучні підсолоджувачі, які можуть бути шкідливими для здоров'я, якщо їх вживати в надлишку. Замість того, щоб тягнутися до солодких напоїв, спробуйте вибрати більш здорові альтернативи, такі як вода, несолодкий чай або чорна кава.

Збільшення кількості білка в раціоні — ефективний спосіб швидко схуднути до літа. Білок допомагає залишатися ситим і енергійним, зменшує тягу до їжі та запобігає переїданню. Дослідження показують, що ті, хто їсть більше білка, мають кращий метаболізм і з більшою ймовірністю підтримують втрачену вагу протягом тривалого часу. Щоб включити більше білка у свій раціон, спробуйте замінити рафіновані вуглеводи, такі як білий хліб і рис, на джерела, багаті на білок, такі як нежирне м'ясо, риба, яйця, боби та горіхи.

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Оброблені продукти містять багато нездорових жирів, доданого цукру та інших консервантів, які можуть ускладнити процес схуднення. Навіть якщо вони позначені як «знежирені» або «низькокалорійні», вони часто містять інші шкідливі для здоров'я інгредієнти, які можуть призвести до збільшення ваги. Оброблені продукти, як правило, містять набагато більше калорій і натрію, ніж їхні натуральні аналоги. Спробуйте зосередитися на цільних, натуральних, необроблених продуктах, таких як фрукти, овочі, горіхи, бобові та цільні зерна.

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Клітковина є важливим компонентом здорового харчування і може допомогти вам швидко схуднути до літа, зменшить тягу до нездорових перекусів. Дослідження також показали, що люди, які дотримуються дієти з високим вмістом клітковини, як правило, мають нижчу масу тіла, ніж ті, хто дотримується дієти з низьким вмістом клітковини.

Щоб отримати максимальну користь від споживання клітковини, намагайтеся зосередитися на цільних продуктах, таких як фрукти, овочі, бобові, горіхи та насіння. Вони є найкращим джерелом харчових волокон, а також містять необхідні вітаміни та мінерали. Якщо ви шукаєте простий спосіб збільшити споживання клітковини, спробуйте щодня додавати столову ложку насіння чіа або льону в смузі або йогурт. Ви також можете віддати перевагу кашам, хлібу та крекерам з високим вмістом клітковини.

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Кардіовправи, такі як біг, їзда на велосипеді, плавання і ходьба, чудово спалюють калорії і збільшують частоту серцевих скорочень. Силові вправи, такі як підняття ваги, допоможуть наростити м'язи і прискорити метаболізм. Ви також можете поєднувати тренування з йогою, пілатесом і танцями.

Раніше фітнес-тренер та консультант з харчування Юрій Попко пояснив, як легко перейти до схуднення, не ламаючи своїх звичок.

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