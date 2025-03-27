Шоколадний торт з фініковим кремом: можна навіть тим, хто боїться погладшати

Смачний та поживний шоколадний торт, який можна їсти тим, хто зараз худне. А ще дітки його просто обожнюють. Готувати легко, тому сміливо беріться, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська.

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Складники:

яйце куряче — 1 шт.

кефір/йогурт питний — 50 г

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борошно вівсяне/цільнозернове — 25 г

какао — 1 ч. л. з вершком

кокосова стружка — 1 ст. л.

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розпушувач — ¼ ч. л.

горіхи — 15 г

фініки без кісточок — 4 шт.

сирок м’який «Агуша» — 80 г

кориця та ванілін — за смаком

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Замість фініків можна використати чорнослив

Готуємо крем

Заливаємо фініки окропом на 5−7 хв. В чашу блендера відправляємо м’який сирок, фініки та ванілін і все ретельно

перебиваємо.

Готуємо бісквіт

Змішуємо кефір з яйцем, додаємо сухі інгредієнти, корицю та ретельно перемішуємо, щоб не було грудочок.

У форму для випікання (краще обрати круглу) виливаємо бісквіт і випікаємо в мікрохвильовці при максимальній потужності 5−6 хвилин. Або випікаємо в духовці 20 хвилин при 180 градусах.

Формуємо торт

Бісквіт розрізаємо на три частини. Кожну частину змащуємо фініковим кремом. Також вершечок змащуємо кремом та посипаємо подрібненими горіхами.

Раніше дієтологиня Катерина Черкаська поділилася рецептом мандаринового чизкейка, який також корисний, дуже смачний і не завадить тим, хто на дієті.

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