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Ромові баби: дуже простий рецепт без опари та довгого замісу

21:58 29 березня 2025
Ромові баби

Ромова баба — ласощі, які подобаються багатьом. А приготувати смаколика, виявляється, нескладно. Але, звісно, треба приділити цьому час.

Рецептом поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Всього з 200 грамів борошна приготуйте 12 маленьких ромових баб — без опари та довгого замісу, — каже Елла Іванова.

Ромові баби

Для тіста

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  • 200 г борошна
  • 10 г пресованих дріжджів
  • 2 яйця
  • Сіль
  • 4 г ванільного цукру
  • 10 г цукру
  • 40 г вершків
  • 50 г вершкового масла

Просочення

  • 200 г води
  • 200 г цукру
  • 50 г рому

Для глазурі

  • 100 г цукрової пудри
  • Лимонний сік

Замісити тісто із зазначених інгредієнтів. Помістити в тепле місце, накривши миску з тістом марлею або харчовою плівкою з отворами. Тісто має збільшитися у 2−3 рази. Ділимо тісто на порції та випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 10−15 хвилин.

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Готуємо цукровий сироп, трохи охолоджуємо, додаємо ром. Просочуємо баби теплим сиропом із ромом. Покриваємо сумішшю цукрової пудри та лимонного соку.

І смачного!

Раніше відома кулінарка Ліза Глинська поділилася рецептом курячих котлет з ананасом у духовці.

Фото з альбому Елли Іванової

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