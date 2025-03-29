Ромові баби: дуже простий рецепт без опари та довгого замісу

Ромова баба — ласощі, які подобаються багатьом. А приготувати смаколика, виявляється, нескладно. Але, звісно, треба приділити цьому час.

Рецептом поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

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— Всього з 200 грамів борошна приготуйте 12 маленьких ромових баб — без опари та довгого замісу, — каже Елла Іванова.

Ромові баби Для тіста РЕКЛАМА 200 г борошна

10 г пресованих дріжджів

2 яйця

Сіль

4 г ванільного цукру

10 г цукру

40 г вершків

50 г вершкового масла Просочення 200 г води

200 г цукру

50 г рому Для глазурі 100 г цукрової пудри

Лимонний сік

Замісити тісто із зазначених інгредієнтів. Помістити в тепле місце, накривши миску з тістом марлею або харчовою плівкою з отворами. Тісто має збільшитися у 2−3 рази. Ділимо тісто на порції та випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 10−15 хвилин.

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Готуємо цукровий сироп, трохи охолоджуємо, додаємо ром. Просочуємо баби теплим сиропом із ромом. Покриваємо сумішшю цукрової пудри та лимонного соку.

І смачного!

Раніше відома кулінарка Ліза Глинська поділилася рецептом курячих котлет з ананасом у духовці.

Фото з альбому Елли Іванової

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