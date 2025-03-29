Ромові баби: дуже простий рецепт без опари та довгого замісу
Ромова баба — ласощі, які подобаються багатьом. А приготувати смаколика, виявляється, нескладно. Але, звісно, треба приділити цьому час.
Рецептом поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.
— Всього з 200 грамів борошна приготуйте 12 маленьких ромових баб — без опари та довгого замісу, — каже Елла Іванова.
Ромові баби
Для тіста
- 200 г борошна
- 10 г пресованих дріжджів
- 2 яйця
- Сіль
- 4 г ванільного цукру
- 10 г цукру
- 40 г вершків
- 50 г вершкового масла
Просочення
- 200 г води
- 200 г цукру
- 50 г рому
Для глазурі
- 100 г цукрової пудри
- Лимонний сік
Замісити тісто із зазначених інгредієнтів. Помістити в тепле місце, накривши миску з тістом марлею або харчовою плівкою з отворами. Тісто має збільшитися у 2−3 рази. Ділимо тісто на порції та випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 10−15 хвилин.
Готуємо цукровий сироп, трохи охолоджуємо, додаємо ром. Просочуємо баби теплим сиропом із ромом. Покриваємо сумішшю цукрової пудри та лимонного соку.
І смачного!
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Фото з альбому Елли Іванової75
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