41.10 / 41.66 44.57 / 45.21
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Незвичайний салат для великоднього столу: готується за п’ять хвилин

21:59 31 березня 2025
Салат з полуниці та помідорів

Свята — час, коли гості можуть прийти несподівано, тому важливо знати кілька рецептів страв, які готуються за 5−10 хвилин. Наприклад, рецепт ласощів із двох полуничок, яких вистачить на компанію гостей.

Це можуть бути, наприклад, салати або тости. Один із дуже яскравих у всіх сенсах салатів — із чері та полуницею. На думку Елли Іванової, таке поєднання смаків дуже цікаве.

Вона поділилася рецептом страви, яка готується так само швидко, як і з'їдається. Її можна приготувати для особливого випадку — наприклад, на свято.

— Поєднання чері та полуниці — одне з моїх улюблених, — каже Елла Іванова. — Воно дуже вдале. І, думаю, вам сподобається. Пригостіть таким салатом своїх рідних і близьких. Напевно вони попросять вас приготувати цю страву ще не раз.

Смачний і незвичайний салат

РЕКЛАМА
  • 300 г свіжої полуниці
  • 200 г помідорів «чері»
  • Сіль і цукор за смаком
  • Перець
  • 1 столова ложка олії
  • 1 чайна ложка лимонного соку

Полуницю крупно нарізати, додати чері, а також потім сіль і цукор за смаком. Заправити рослинною олією і соком лимона. За бажання можна додати перець «чилі».

І смачного!

Нагадаємо рецепт фаршированих яєць.

РЕКЛАМА

Фото з альбому Елли Іванової

32

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп на квітень для п'яти знаків зодіаку. Фото Pixabay

Квітень розпочнеться з виконання бажань: п'ять знаків зодіаку отримають потужну підтримку Всесвіту на початку другого місяця весни

Класичні паски за рецептом Лілії Цвіт, фото скриншот відео

Рецепт класичної паски від Лілії Цвіт: неймовірна смакота, яка виходить у кожної господині

Пенсійне посвідчення. Фото ПФУ

Заміна пенсійних посвідчень: у ПФУ зробили важливу заяву

Гороскоп на 31 березня&nbsp;— 6 квітня. Фото Pixabay

Цікаві пропозиції для Тельців та несподівані зустрічі для Левів: гороскоп на тиждень 31 березня — 6 квітня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту