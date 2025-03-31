Незвичайний салат для великоднього столу: готується за п’ять хвилин

Свята — час, коли гості можуть прийти несподівано, тому важливо знати кілька рецептів страв, які готуються за 5−10 хвилин. Наприклад, рецепт ласощів із двох полуничок, яких вистачить на компанію гостей.

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Це можуть бути, наприклад, салати або тости. Один із дуже яскравих у всіх сенсах салатів — із чері та полуницею. На думку Елли Іванової, таке поєднання смаків дуже цікаве.

Вона поділилася рецептом страви, яка готується так само швидко, як і з'їдається. Її можна приготувати для особливого випадку — наприклад, на свято.

— Поєднання чері та полуниці — одне з моїх улюблених, — каже Елла Іванова. — Воно дуже вдале. І, думаю, вам сподобається. Пригостіть таким салатом своїх рідних і близьких. Напевно вони попросять вас приготувати цю страву ще не раз.

Смачний і незвичайний салат РЕКЛАМА 300 г свіжої полуниці

200 г помідорів «чері»

Сіль і цукор за смаком

Перець

1 столова ложка олії

1 чайна ложка лимонного соку

Полуницю крупно нарізати, додати чері, а також потім сіль і цукор за смаком. Заправити рослинною олією і соком лимона. За бажання можна додати перець «чилі».

І смачного!

Нагадаємо рецепт фаршированих яєць.

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Фото з альбому Елли Іванової

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