Незвичайний салат для великоднього столу: готується за п’ять хвилин
Свята — час, коли гості можуть прийти несподівано, тому важливо знати кілька рецептів страв, які готуються за 5−10 хвилин. Наприклад, рецепт ласощів із двох полуничок, яких вистачить на компанію гостей.
Це можуть бути, наприклад, салати або тости. Один із дуже яскравих у всіх сенсах салатів — із чері та полуницею. На думку Елли Іванової, таке поєднання смаків дуже цікаве.
Вона поділилася рецептом страви, яка готується так само швидко, як і з'їдається. Її можна приготувати для особливого випадку — наприклад, на свято.
— Поєднання чері та полуниці — одне з моїх улюблених, — каже Елла Іванова. — Воно дуже вдале. І, думаю, вам сподобається. Пригостіть таким салатом своїх рідних і близьких. Напевно вони попросять вас приготувати цю страву ще не раз.
Смачний і незвичайний салат
- 300 г свіжої полуниці
- 200 г помідорів «чері»
- Сіль і цукор за смаком
- Перець
- 1 столова ложка олії
- 1 чайна ложка лимонного соку
Полуницю крупно нарізати, додати чері, а також потім сіль і цукор за смаком. Заправити рослинною олією і соком лимона. За бажання можна додати перець «чилі».
І смачного!
Нагадаємо рецепт фаршированих яєць.
Фото з альбому Елли Іванової32
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