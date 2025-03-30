Ласощі з двох полуничок: вистачить на компанію гостей

Чи вірите ви, що двома полуничками можна почастувати компанію гостей? Видається неймовірним, але це факт.

Приготуйте карпаччо із полуниці — і ви переконаєтесь у цьому. Така страва стане справжньою окрасою святкового столу. Воно виглядає дуже апетитно. Яскраві кольори, неймовірний аромат і смак — все це робить ласощі привабливими. А головне: ця страва готується дуже швидко та просто. Її рецепт варто взяти на замітку, тому що він врятує вас не раз, коли гості вже на порозі. Готуйте із задоволенням!

ВІДЕО ДНЯ

Рецептом незвичайних ласощів поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповіла, як без опари та довгого замісу приготувати найсмачніші ромові баби.

Карпаччо з полуниці РЕКЛАМА Полуниця — 2 ягоди

Перець чилі — на смак

Мед — на смак

Бальзамічний соус — за бажання

Оливкова олія — на смак

Сік цитрусових — на смак

Дві великі полуниці нарізати на слайси та викласти на плоску тарілку. Полити бальзамічним соусом. Потім — оливковою олією та медом. І наприкінці — свіжим соком цитрусових. Для пікантності додайте перчик чилі. Прикрасьте свіжою м'ятою.

І смачного!

Радимо також приготувати кролика в цитрусовому соку — ця страва може стати найсмачнішою на святковому столі.

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Фото з альбому Елли Іванової

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