Дональда Трампа не має вводити в оману путінська «тактика затягування часу», спрямована на продовження війни в Україні, заявила під час візиту до Києва міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Вона пообіцяла поставити це питання перед державним секретарем США Марко Рубіо на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, пише Independent.

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«На майбутній зустрічі міністрів закордонних справ НАТО ми чітко дамо зрозуміти американській стороні, що ми не маємо брати участь у тактиці путіна по затягуванню часу», — сказала Бербок.

Вона додала, що путін «імітує готовність до переговорів, але не відступає ні на міліметр від своєї позиції». І зазначила, що зараз, коли переговори між росією та США зайшли в «глухий кут», беззастережна підтримка Києва є ще більш важливою.

Тим часом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який зустрічав Анналену Барбок у Києві, заявив журналістам, що Україна продовжить працювати з Вашингтоном над «взаємоприйнятною» угодою щодо видобутку корисних копалин.

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За словами Сибіги, вже відбувся раунд консультацій щодо нового проекту угоди про видобуток корисних копалин.

Заява з'явилася після того, як Трамп заявив, що Зеленський хоче вийти з угоди, попередивши українського лідера, що він зіткнеться з великими проблемами, якщо зробить це.

У свою чергу Бербок заявила, що будь-яка угода про видобуток корисних копалин має бути сумісною з європейським законодавством, і додала, що Європа вже уклала угоду з Україною.

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«Зрештою, це наш європейський континент, і ми, звичайно, також ведемо діалог з усіма зацікавленими сторонами», — сказала вона.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Європа перебуває на роздоріжжі та чи готовий континент до самооборони.

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