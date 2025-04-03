кремль нервує. У суботу ввечері загорівся лімузин штаб-квартири російських спецслужб. Минулого тижня з'явилися кадри, на яких видно, як співробітники спецслужб обшукують військовослужбовців. Пізніше ці ж офіцери були помічені, коли відкривали каналізаційні люки в пошуках бомб поблизу місця, де виступав російський лідер. Для західних спецслужб ситуація стає зрозумілою: російська верхівка готує переворот з усунення путіна, який зазвичай діє на випередження.

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Західних аналітиків часто звинувачують у тому, що вони видають бажане за дійсне. І небезпідставно. У березні 2022 року в колонці в New York Times росію назвали «потьомкінською наддержавою», наївно припускаючи, що лише найменший поштовх призведе до раптового краху всього режиму. Такий прогноз не справдився. Але є одна річ, яку параноя, що зростає, безумовно, виявляє: путін вважає себе вразливим, пише The Telegraph й наводить факти, чому так сталось.

«З початку вторгнення три роки тому загинуло 250 000 солдатів - і зараз скорботні матері починають писати путіну, вимагаючи пояснень. Важкі втрати призвели до більш широкої кризи призову, яка змусила путіна запропонувати молодим чоловікам зарплату, набагато вищу за середню, щоб вони пішли на фронт», — пояснюють журналісти.

А ще є ключова вимога, яку висунув путін на переговорах зі США: усунути Володимира Зеленського до того, як буде досягнуто домовленості про припинення вогню. Божевілля цієї умови викриває відчай російського прем'єра. Але найбільше путіна турбує нетерплячість людини, яку він колись вважав своїм найвідданішим другом на Заході — Дональда Трампа. Днями американський президент відійшов від своїх традиційних похвал російському лідеру, заявивши, що «розчарувався» в ньому після тижнів спроб домовитися про припинення вогню в Україні. Це знаменує собою різку зміну тону порівняно з 2015 роком, коли Трамп назвав його «сильним лідером».

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Зараз справа йде в пору року, відому як «сезон бойових дій» — місяці, коли погода теплішає, а земля твердішає, що дозволяє вести танкову війну. Покращення погоди може зіграти на руку Україні. Чисте небо зробить безпілотники більш корисними для нанесення ударів по російських військах, а їхні ненавчені війська — без досвіду застосування загальновійськових засобів, танків, артилерії та авіації — також будуть боротися проти краще підготовленої української оборони, йдеться у статті.

Вразливість рф ніколи ще не мала такого вирішального значення для зміни ходу цієї війни, як зараз. Питання в тому, чи скористається Захід цим моментом.

Раніше «ФАКТИ» публікували думку ізраїльського аналітика Ігаля Левіна про те, що США завжди рятували росіян і зараз рятують теж, а також писали, що відомі економісти склали для Трампа ідеальний план припинення війни.

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