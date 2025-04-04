Рибні котлети: простий рецепт, який під силу кожному

Що може бути корисніше риби, але не всім подобається процес видалення кісток під час їжі. Питання вирішене: готуємо котлети, смак яких нічим не поступається класичній смаженій рибі. Для них підійде філе будь-якої недорогої риби: хека, мінтая, пангасіуса, ляща тощо, ділиться фудблогерка Маргарита Сагірова.

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Для фаршу: Філе тріски — 500 г

Булочка — 70 г (замочити у воді та віджати)

Жовток — 1шт.

Цибуля — 1 шт. (пасерувати)

Сіль, перець, сухий часник.

Приготування:

Все пропустити через м'ясорубку. Добре замісити, відбити та поставити в холодильник на 1 годину. З фаршу сформувати котлети, запанірувати у сухарях і обсмажити по 2 хвилини з кожного боку до рум'яної скоринки. Зменшити вогонь до мінімуму і потомити під кришкою ще 5 хвилин.

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