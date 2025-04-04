Соковиті перепілки від Ольги Рябенко: спробуйте цей рецепт — і іншого шукати не будете

Учасниця суперфіналу кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше поділилася рецептом ніжного паштету з курячої печінки, розповіла, як смачно приготувати перепілки.

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«Якщо ви один раз приготуєте перепілки за цим рецептом, більше інших не шукатимете», — написала вона.

Інгредієнти: Перепілки — 6 шт;

Чебрець — 6 гілочок;

Цибуля — 2 шт;

Картопля — 300 г;

Вода — 100 мл. РЕКЛАМА Для маринаду:

Сіль, перець — за смаком;

Спеції для курки — 2 ч. л;

Мускатний горіх — ½ ч. л;

Соєвий соус — 3 ст. л;

Майонез — 2 ст. л;

Часник — 2 зубчика;

Гірчиця в зернах — 1 ст. л;

Мед — 2 ст. л;

Оливкова олія — 4 ст. л; Спосіб приготування:

1. Промити перепілки. Розрізати по грудці, вичистити легені, придавити та відрізати маленькі фаланги крила.

2. Додати всі інгредієнти для маринаду та ретельно змішати. Залишити перепілки маринуватися на 1 годину.

3. Цибулю нарізати кільцями та викласти на деко. Зверху викласти перепілки. В маринад який залишився, додати нарізану картоплю. Ретельно змішати і викласти до перепілок. Додати чебрець та влити воду на дно.

4. Накрити фольгою та запікати 1 годину при 180 градусах.

5. Відкрити фольгу і запікати ще 20 хвилин при 200 градусах.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Ольга Рябенко порадила страву, яка підійде для ситної вечері або обіду — пасту з м'ясом. Також вона розповіла, як посмажити червону рибу в оригінальній паніровці — з насінням.

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