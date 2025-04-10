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Книга рецептів

Турецький пудинг «Сютлач»: смачно та оригінально

20:06 10 квітня 2025
Турецький пудинг «Сютлач» від кулінарки Катерини Черкаської

Дієтологиня Катерина Черкаська любить готувати та часто експериментує із турецькою кухнею. Найбільше їй подобаються нереально смачні та легкі в приготуванні сніданки, тому цей рецепт саме такий.

Складники:

  • рис нешліфований — 40 г
  • яйце куряче — 1 шт.
  • молоко — 100 г
  • полуниця — 50 г (замість полуниці можна використати будь-які ягоди)
  • крохмаль кукурудзяний — 1 ч. л.
  • мед — 1 ч. л.
  • розпушувач — ¼ ч. л.
  • кориця та ванілін — за смаком

Приготування:

Відварюємо рис до готовності. До молока додаємо яйце, мед і ванілін. Ставимо суміш на вогонь, додаємо крохмаль і, постійно помішуючи, варимо до того часу, доки маса не почне загущуватися. Яєчну суміш додаємо до рису та перемішуємо. Нарізаємо полуницю невеличкими шматочками і додаємо разом із розпушувачем до рисового пудингу. Переливаємо пудинг в форму, посипаємо корицею і відправляємо в завчасно розігріту до 200 градусів духовку. Випікаємо пудинг 20 хв при 180 г.

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Смачного!

Нагадаємо рецепт дуже ніжної кукурудзяної каші.

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