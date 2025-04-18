Грейпфрут корисний для людей з діабетом: як правильно його споживати

Грейпфрути відомі своїм ефектом схуднення та детоксикації. Однак слід пам'ятати, що грейпфрут не є ліками від діабету і не повинен замінювати рекомендовані фармакологічні засоби. Однак залишається питання, чи допомагають вони при діабеті чи резистентності до інсуліну? Є багато доказів, які свідчать про те, що це того варте, оскільки вчені виявили, серед іншого, що грейпфрут містить нарингенін, речовину, яка допомагає лікувати діабет та інші метаболічні захворювання.

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«Грейпфрут має низький глікемічний індекс, тому його споживання не викликає різких стрибків рівня глюкози в крові. А ще фрукти містять багато клітковини, яка уповільнює засвоєння глюкози, тим самим покращуючи глікемічний контроль. У грейпфруті дуже мало цукру, тому вони низькокалорійні», — кажуть вчені.

Інше дослідження 2006 року в Journal of Medicinal Food, яке включало 91 пацієнта з ожирінням і метаболічним синдромом, виявило, що вживання половини свіжого грейпфрута перед їжею пов’язано зі значною втратою ваги. Також покращилася чутливість клітин до інсуліну. Вчені припустили, що грейпфрут варто включити в дієту, спрямовану на схуднення.

Хоча грейпфрути корисні для здоров’я і, як виявилося, корисні для діабетиків, вони також мають свою темну сторону. Найбільший ризик полягає в тому, що грейпфрут і його сік взаємодіють з ліками.

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Взаємодія може спричинити зміну дії препарату, наприклад посилення або ослаблення його впливу на організм. Між прийомом ліків і вживанням грейпфрута рекомендується перерва не менше кількох годин. Через високу кислотність вживання грейпфрута може викликати подразнення слизової оболонки шлунка і тим самим викликати біль у животі, відчуття тяжкості та дискомфорту. Також було показано, що сполуки, присутні в цих фруктах, можуть негативно впливати на кишкову флору та викликати метеоризм.

Щоб мати позитивний вплив на ваше здоров’я, оптимальним рішенням є з’їдання половини грейпфрута перед великим прийомом їжі. Їсти цей фрукт варто раз на день. Свіжий грейпфрут буде краще соку, тому що він містить більше клітковини і має нижчий глікемічний індекс. У вживанні цього фрукта важлива помірність. Також краще не їсти його на голодний шлунок.

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