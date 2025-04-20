Чим шкідлива передчасна оранка: поради фахівця

Нещодавно знаний у Чернігові краєзнавець, дослідник історії, голова язичницької громади Анатолій Ярошенко (Яровед), поділився з читачами «ФАКТІВ» своїми знаннями з приводу того, як вибирати «правильну» ковбасу. Опубліковане з ним інтерв’ю викликало неабияку цікавість читачів.

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Між тим пан Анатолій, інженер-механік за фахом, добре знається не лише на харчових технологіях, а ще на городництві. Зокрема, проводить майстер-класи з вирощування огірків та помідорів не тільки онлайн, а й на власному городі, запрошуючи до себе охочих, або йде в гості до своїх учнів.

У дописах на його сторінці у «Фейсбук» можна знайти чимало актуальних порад на тему домашнього землеробства та садівництва. Одна з порад стосується, зокрема, обробки ґрунту.

Чому краще не спішити поперед сусідів у цій справі та чому доцільніше орати город пізніше, ніж раніше?

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Ось які аргументи наводить Анатолій Ярошенко.

1. Холодний ґрунт набагато щільніший і навантаження на техніку набагато більше. Порвати плуги, добити старий двигун, зіпсувати ходову — це все легко зробити по холодному ґрунту. Також зростуть витрати палива на ту саму площу.

2. Грунт вивертається брилами, бо він фізично не може розсипатись на більш дрібні грудки. Тобто ви його перевернете, але не розпушите. Сподіватись на рівну ріллю не варто, бо фізику ще ніхто не скасовував.

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3. Мікроорганізми, бактерії, комахи, хробаки та все інше, що робить ґрунт саме ґрунтом, а не мертвою пустелею — це все має прокидатись повільно та поступово, одночасно з прогріванням землі. Якщо перевернути надто холодний ґрунт, то ті організми, що були на поверхні, не прокинувшись, опиняться надто глибоко, а ті, що зимували на великій глибині, опиняться зверху. Будь-які коливання температури, що не притаманні цим організмам, просто знищать їх. Ну не даремно ж вони закопувались так глибоко і вилазять лише на тепло.

4. Посадка городу по холодному ґрунту зазвичай призводить до дуже нерівномірного росту рослин, а подекуди насіння взагалі не сходить. Кожна культура потребує певної температури для пророщення насінини. Якщо температура недостатня, то ростки просто гинуть або витрачають всі сили на боротьбу з холодом і потім значно відстають у розвитку.

До речі, накривати парники слід мінімум за тиждень до висівання у них насіння, та за пару тижнів до висадки розсади.

5. Ранній врожай отримуємо не за рахунок ранньої посадки, а завдяки використанню швидкостиглих сортів. Наприклад, оптимальний посів насіння огірків у відкритий ґрунт на Чернігівщині — 12−14 травня (з накриванням на ніч у перші два тижні). Овочі, посіяні раніше, ризикують втратити врожай мінімум наполовину. Оптимальний строк висадки помідорів — не раніше 15−20 травня. Всі інші рослини також мають свій час посіву та посадки.

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Анатолій Ярошенко радить не наслідувати сусідів, які традиційно поспішають з оранкою, не користуватися випадковими порадами у соцмережах, а довіряти лише офіційним джерелам: сайтам агрономів, наукових дослідницьких та фермерських господарств. Заслуговують на довіру також люди, які практикують вирощування культур і не просто розповідають теорію, а підкріплюють розповіді відеосюжетами зі своїх присадибних ділянок.

Раніше досвідчений фермер пояснив, що треба зробити, щоб отримати ранній врожай кабачків, огірків, кавунів та гарбузів.

На фото: великі брили при оранці — ознака того, що ґрунт ще не прогрівся

Фото надане Анатолієм Ярошенком

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