Розлийте ці добрива між грядками: врожай вас дійсно вразить

Якщо ви мрієте про рясний урожай і пишну зелень у своєму саду, є один простий, але надзвичайно ефективний спосіб, який може вас здивувати. Це рішення не тільки екологічне, але й доступне кожному садівнику. Секрет — домашні рідкі добрива, які можна легко приготувати самостійно, пише zielonyogrodek.pl.

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Компостування є одним з найефективніших методів збагачення ґрунту. Але чи знаєте ви, що компост також можна перетворити на рідке добриво? Цей розчин є справжнім стимулятором для рослин. Просто візьміть зрілий компост, залийте його водою і залиште на кілька днів, щоб утворився рідкий компост — універсальне добриво для всього! Ця рідина насичена мікроелементами, які проникають глибоко в ґрунт, підтримуючи розвиток кореневої системи рослин. Якщо регулярно поливати рослини цим розчином, вони будуть рости на ваших очах!

Кропива — це рослина, яку ми часто зустрічаємо в садах, але її властивості недооцінені. Приготувати спеціальний «чай для рослин» з кропиви просто: залийте свіжу кропиву водою та залиште на кілька днів для бродіння. Цей відвар — справжня азотна бомба для ваших рослин. Азот є ключовим елементом живлення, який стимулює ріст зеленої маси. Якщо поливати рослини чаєм з кропиви, їх листя стане пишним і інтенсивно зеленим. Варто використовувати цей варіант на початку сезону, а пізніше переходити на добрива, що підтримують цвітіння і плодоношення.

Дріжджі — ще один інгредієнт, який може творити дива у вашому саду. Вони багаті вітамінами та мінералами, які підтримують розвиток рослин. Щоб приготувати дріжджове добриво, просто розчиніть пакетик дріжджів у літрі теплої води й додайте ложку цукру. Через кілька годин бродіння цей розчин можна використовувати як добриво. Полив рослин дріжджовим еліксиром підтримує їх ріст і підвищує стійкість до хвороб.

Раніше фахівець дав корисну пораду, як допомогти розсаді томатів стати міцною і отримати великий врожай.

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