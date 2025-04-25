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Пристрасний проєкт для обох: Дженніфер Лопес отримала підтримку від Метта Деймона

21:31 25 квітня 2025
Джей Ло

Після розлучення з Беном Аффлеком Дженніфер Лопес нещодавно отримала підтримку від продюсера та друга Метта Деймона. Джерело розповіло, що Деймон «був рушійною силою „Поцілунку жінки-павука“ і допоміг змонтувати фільм, зокрема, підкресливши талант Джей Ло», пише Тhe News.

Джерело зазначило, що роль Лопес «може виграти нагороди та залучити міжнародну аудиторію».

Інший інсайдер розповів, що незалежно від того, «як все закінчилося між нею та Беном, цей фільм є пристрасним проєктом для Метта та Дженніфер».

«Незважаючи на те, що Бен дуже публічно дувся, Метт, як найкращий друг, допомагав йому подолати труднощі, — зазначило джерело. — Метт планує вчинити добре з колишньою дружиною свого приятеля і збирається довести це до кінця, і вони обоє будуть боротися за те, щоб вона отримала премії за найкращу роль другого плану».

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Раніше повідомлялося, що Метт Деймон на прийомі у психоаналітика поклявся дружині взяти паузу в акторській кар'єрі.

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