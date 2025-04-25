Пристрасний проєкт для обох: Дженніфер Лопес отримала підтримку від Метта Деймона

Після розлучення з Беном Аффлеком Дженніфер Лопес нещодавно отримала підтримку від продюсера та друга Метта Деймона. Джерело розповіло, що Деймон «був рушійною силою „Поцілунку жінки-павука“ і допоміг змонтувати фільм, зокрема, підкресливши талант Джей Ло», пише Тhe News.

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Джерело зазначило, що роль Лопес «може виграти нагороди та залучити міжнародну аудиторію».

Інший інсайдер розповів, що незалежно від того, «як все закінчилося між нею та Беном, цей фільм є пристрасним проєктом для Метта та Дженніфер».

«Незважаючи на те, що Бен дуже публічно дувся, Метт, як найкращий друг, допомагав йому подолати труднощі, — зазначило джерело. — Метт планує вчинити добре з колишньою дружиною свого приятеля і збирається довести це до кінця, і вони обоє будуть боротися за те, щоб вона отримала премії за найкращу роль другого плану».

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Раніше повідомлялося, що Метт Деймон на прийомі у психоаналітика поклявся дружині взяти паузу в акторській кар'єрі.

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