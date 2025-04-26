Вареники — страва української кухні, яка закохує у себе гурманів усього світу. Приготування її — справжнє мистецтво. Сьогодні вареники можна придбати практично у кожному супермаркеті, вони є у меню багатьох ресторанів. Та домашні вареники є домашні. Тож, якщо маєте трохи часу, не полінуйтесь приготувати їх власноруч. Залучайте до кулінарного процесу дітей — вони допоможуть вам ліпити вареники залюбки і будуть згадувати ці незабутні моменти, коли стануть дорослими. Пригощайте варениками рідних та друзів — вони вам будуть вдячні. Запитуйте їхню думку, це допоможе вам удосконалити рецептуру. Подавайте вареники естетично. Вони тоді виглядатимуть особливо апетитно. Атмосфера обіду завжди важлива. Насолоджуйтесь смаком у колі близьких людей. «ФАКТИ» продовжують кулінарну подорож, знайомлячи читачів з особливими смаками української кухні. В інтерв’ю «ФАКТАМ» кулінарка, лауретка всеукраїнських та міжнародних кулінарних конкурсів Оксана Вознюк розповіла про незвичайні вареники, а також поділилась рецептами — смажених вареників з картоплею та бриндзею та вареників зі скумбрією.

«Вареники вражають різноманіттям. Існує кілька десятків видів»

- Вареники — це любов на все життя, — говорить Оксана Вознюк. — Завдяки своїй формі вони асоціюються з молодим місяцем на небі, а ще символізують початок нового. Вареники смачні з будь- якою начинкою: гречані з домашнім сиром, шпинатні з м'ясом, традиційні з квашеною капустою, картоплею, м’ясом, лівером… Дуже смачні смажені вареники з картоплею, що подаються з мачанкою з білих грибів, а також рибні — з лососем, скумбрією, судаком… Неймовірні солодкі вареники з сиром, а також ягідні: з вишнею, чорницею, полуницею…

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— Які ваші улюблені?

— Смажені вареники з картоплею та карпатською бриндзею, які подаються з мачанкою з білих грибів з чебрецем. Вони смажаться не вареними, а замороженими, тому мають хрумку скоринку. Далі такі вареники складаються у високу тарілку чи глечик та поливаються мачанкою з білих грибів та посипаються бриндзею. Альтернативою білим грибам можуть бути печериці чи інші ваші улюблені гриби.

Якщо плануєте заморожувати домашні вареники, то в тісті обов'язково має бути олія, бо інакше вони можуть тріскатися і розварюватися

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Смажені вареники з картоплею та бриндзею (з розрахунку на 4 порції) Тісто: РЕКЛАМА Борошно пшеничне — 325 г

Вода — 150 г

Олія соняшникова — 25 г

Сіль — 6г Начинка на вареники: Картопля варена — 330 г

Цибуля ріпчаста — 100 г

Бриндзя — 100 г

Сіль — 5 г

Перець чорний мелений — 1 г

Олія соняшникова — 50 г У борошно додають сіль, а потім воду. Далі — олію та вимішують до однорідної консистенції. Перед формуванням тісто завертають у харчову плівку та витримують 30−40 хвилин у холодильнику. Очищену картоплю варять, відвар зливають, картоплю протирають через сито, змішують зі смаженою цибулею. В охолоджену масу додають натерту бриндзю. Формують вареники та обсмажують їх, попередньо заморозивши, щоб отримати хрумку скоринку. Однак, зліпивши вареники, можна їх при бажанні одразу відварити, якщо віддаєте перевагу вареним Соус з білих грибів Гриби білі свіжі або морожені — 250 г

Гриби білі сушені мелені — 2 г

Сметана або вершки — 280 г

Цибуля ріпчаста — 50 г

Сіль — 2

Перець чорний мелений — 1 г

Чебрець свіжий — 3 г Обсмажуємо цибулю, додавши листочки чебрецю та гриби. Солимо, перчимо та додаємо сметану чи вершки, в кінці — білі сушені гриби.

При подачі вареники поливаємо соусом та посипаємо натертою бриндзею. РЕКЛАМА І смачного!

— Як вважаєте, у чому секрет популярності вареників?

— Ця страва ситна, смачна та бюджетна, якщо ми говоримо про традиційні начинки. В скрутні часи завжди в господарстві був мішок борошна та картоплі — і я це пам'ятаю з дитинства, бо жила з бабусею, і вареники в нас були на столі частенько. А ще вареники вражають різноманіттям. Їх існує кілька десятків видів.

«Один з улюблених та бюджетних видів вареників — з начинкою зі скумбрії»

— На Галичині на вареники кажуть «пироги», — продовжує Оксана Вознюк. — Готують їх з сиром, навіть є пісня про те, що любив козак дівчину і з сиром пироги. Ще один з улюблених та бюджетних варіантів вареників — з начинкою зі скумбрії. Начинка з риби часто використовувалась нашими предками у піст. До того ж рибні вареники здавна символізували жіночу енергію. Я готувала вареники з начинкою із судака, лосося, креветок. Неймовірні вареники виходять зі скумбрії, й вони є досить доступними для більшості. Отож, готуймо та насолоджуємось цією смакотою!

Вареники зі скумбрією Для начинки: Філе скумбрії — 500 г

Цибуля порей — 100 г

Сіль, перець до смаку

Олія соняшникова — 50 г Для тіста: Борошно пшеничне — 350 г

Вода — 135 г

Сіль — 6 г

Шпинат свіжий — 70 г

Петрушка — 40 г

Олія соняшникова — 30 г Робимо спочатку тісто. У воді зблендовуємо подрібнені шпинат та петрушку та вводимо поступово у просіяне борошно. Коли тісто почне відділятись від стінок миски, додаємо олію. Завернемо у харчову плівку та покладемо у холодильник на дві години для набуття еластичності. Далі приготуємо начинку. Філе риби нарізаємо дрібним кубиком, додаємо спеції та обсмажену цибулю порей. Формуємо вареники та відварюємо. І смачного!

— Що являють собою гречані вареники з сиром?

— Це кременецькі вареники, які внесені до списку нематеріальної спадщини України. Їх готують з гречаного борошна з додаванням невеликої кількісті пшеничного. Для начинки використовують кисломолочний сир. Подають такі вареники зі шкварками.

«До начинки з ягід раджу додати манку»

— Які власні лайфхаки з приготування вареників ви б порадили читачам?

— Я ніколи не додаю яйце у тісто, щоб воно не було тугим. Проте завжди додаю олію: тоді воно більш еластичне і не тріскається при заморожуванні. До начинки з ягід раджу додати манку: вона прибере зайву вологу — і начинка не витікатиме з вареника. Після замісу тісто повинно обов'язково «відпочити» протягом 30−40 хвилин у холодильнику, тоді воно стає більш еластичним і з ним легко працювати.

Оксана Вознюк: «Подавайте вареники у глиняному посуді — це гарно та колоритно»

— Як правильно зберігати вареники? Який термін їх зберігання?

- Вареники у вигляді напівфабрикату можна зберігати до трьох місяців у замороженому виді. Якщо плануєте заморожувати домашні вареники, то в тісті обов'язково має бути олія, бо інакше вони можуть тріскатися і розварюватися.

— Як краще подавати вареники?

— Подають цю страву зазвичай у глиняному посуді, поливають маслом, додають смажену цибульку та шкварки. Також вареники чудово смакують зі сметаною.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з кулінаркою Оксаною Вознюк, яка розповіла про популярний закарпатський десерт гомбовці, що готується досить легко.

Фото з альбому Оксани Вознюк

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