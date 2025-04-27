Вареники з картоплею по-селянськи: рецепт на новий лад від Ольги Матвій

Поки одні фудблогери вчать, як використовувати паску і білки, що залишилася після свята, інші — повертаються до рецептів, що називається, поза часом, але готують їх на новий лад.

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Ось і маріупольчанці Ользі Матвій захотілося приготувати на обід вареники з картоплею за особливим рецептом, а саме по-селянськи. Їх начинка складається не лише з картоплі та підсмаженої цибулі, але також із шматочків підкопченого сала.

Інгредієнти:

Начинка:

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сало з прорізом — 500 г;

картопля — 300 г;

цибуля — 1 шт;

сіль та перець.

Тісто:

вода — 200 мл;

борошно — 600 г;

сіль

Зелень та вершкове масло для подачі.

Приготування

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Приготуємо засмажку. Для цього візьміть одну велику або дві середні цибулини, подрібніть їх і викладіть на велику сковороду. Зверху викладіть порізане сало з прорізом. Чим більше сала, тим краще, але м'яса також має бути багато, тому що це все і буде наша начинка.

Щойно вміст сковороди почне шкворчати, починайте помішувати. Нагрів комфорки при цьому зробіть середній. І не додавайте на сковороду ні солі, ні олії — нехай цибуля смажиться на самому салі. Як тільки цибуля позолотиться — знімайте з плити, щоб зберегти соковитість.

Картоплю відварюємо в «мундирах» і використовуємо прямо зі шкіркою. Тому після того, як він охолонув після варіння, видаліть темні крапки в самій шкірці (якщо вони там є) і перемініть картопля разом з нею.

«По-перше, шкірка дуже корисна, так вона ще й надасть певного смаку всій страві», — каже Ольга, підкреслюючи, що в цьому рецепті картоплі має бути менше, ніж сала з м'ясом.

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Змішайте піджарювання з картоплею, додайте меленого перцю та солі до смаку.

Для приготування тіста налийте в миску воду кімнатної температури і 2 щіпки солі, після чого всипайте борошно спочатку половину норми, а після того, як вона розійдеться другу половину. Так тісто вийде м'яке та не забите.

Місіть тісто доти, доки воно не перестане липнути до рук. На це зазвичай витрачається 7−10 хвилин. Комок тесту, що вийшов, загорніть у харчову плівку і залиште на столі десь на 20 хвилин. Після цього присипте робочу поверхню борошном і тонко розкотіть тісто спочатку одну половину тіста, а потім іншу. За допомогою склянки або спеціальної вирубки видавіть однакові кружечки.

Самі вареники готуйте так — візьміть повну чайну ложку начинки, викладіть її на кружок тіста, трохи притисніть зверху, далі стягніть краї тіста і обережно защипніть, починаючи з боків.

Готові варенички занурте в борошно з одного боку і викладіть на дошку.

Варіть їх у трохи підсоленій воді — для цього достатньо 2−3 хвилин кипіння (якщо вареники свіжосліплені).

Готові вареники перекладіть у ємність із вершковим маслом.

Подавати їх можна, просто посипавши зеленню або полив сметаною.

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