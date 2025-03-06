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Маринований фенхель: диво-смак і аромат

22:01 6 березня 2025
Маринований фенхель

Можливо, ви помічали, що часто в магазинах продаються соуси, мариновані овочі, конфітюри, собівартість яких невелика, за досить великі гроші. То чи не час навчитися готувати все це й заощаджувати? До того ж домашні страви завжди натуральні — і в цьому їхній великий плюс. Готуються такі страви просто. Але, звісно, доведеться цьому приділити час, якщо ви хочете отримати результат.

Маринований фенхель має чудо-смак і аромат. Приготуйте — і переконайтеся в цьому. Пригостіть рідних і близьких — і дізнайтеся їхню думку.

Рецептом маринованого фенхеля поділилася кулінарка Елла Іванова.

Маринований фенхель

  • Фенхель — 1−2 шт.
  • Коріандр
  • Чорний перець горошком

Для маринаду

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  • 1 ч.л. солі
  • 1 ст.л. цукру
  • 250 г води
  • 100 г яблучного оцту

Фенхель натерти на тертці, помістити в банки, додати коріандр і перець горошком. Залити гарячим маринадом із води, солі, цукру і яблучного оцту. Охолодити. Помістити на добу в холодильник.

І смачного!

Нагадаємо рецепт смаженого жовтка в сухарях.

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Фото з альбому Елли Іванової

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