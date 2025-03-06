Маринований фенхель: диво-смак і аромат
Можливо, ви помічали, що часто в магазинах продаються соуси, мариновані овочі, конфітюри, собівартість яких невелика, за досить великі гроші. То чи не час навчитися готувати все це й заощаджувати? До того ж домашні страви завжди натуральні — і в цьому їхній великий плюс. Готуються такі страви просто. Але, звісно, доведеться цьому приділити час, якщо ви хочете отримати результат.
Маринований фенхель має чудо-смак і аромат. Приготуйте — і переконайтеся в цьому. Пригостіть рідних і близьких — і дізнайтеся їхню думку.
Рецептом маринованого фенхеля поділилася кулінарка Елла Іванова.
Маринований фенхель
- Фенхель — 1−2 шт.
- Коріандр
- Чорний перець горошком
Для маринаду
- 1 ч.л. солі
- 1 ст.л. цукру
- 250 г води
- 100 г яблучного оцту
Фенхель натерти на тертці, помістити в банки, додати коріандр і перець горошком. Залити гарячим маринадом із води, солі, цукру і яблучного оцту. Охолодити. Помістити на добу в холодильник.
І смачного!
Нагадаємо рецепт смаженого жовтка в сухарях.
Фото з альбому Елли Іванової10
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