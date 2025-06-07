Таємні операції можуть перерости в «брудну війну» за межами фронту: що допоможе Україні не програти війну

З відходом Дональда Трампа від ролі миротворця, принаймні на цей час, Україна буде більше ніж будь-коли залежати від своїх спецслужб. Вони вже продемонстрували здатність завдавати ударів по російських військах глибоко в тилу країни та по всьому світу. Лінія фронту всередині України залишиться пеклом дронів і артилерії. Але таємні операції можуть перерости в «брудну війну» за межами фронту, з більш цілеспрямованими вбивствами, саботажем і ударами по країнах, які постачають зброю Україні та росії відповідно, пише видання Washington Post.

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Україна розглядала можливість застосування морської версії тактики раптового нападу, яку вона так ефективно застосувала під час атаки на аеродроми ворога. Джерела повідомляють, що СБУ розглядала можливість відправки морських дронів, прихованих у вантажних контейнерах, для нападу на кораблі росії та її союзників у північній частині Тихого океану. Однак, судячи з усього, зараз ці операції ще не розпочато.

Важливою ціллю для СБУ був міст через Керченську протоку, що з'єднує росію з окупованим Кримом. Агенти СБУ тричі атакували міст з моменту повномасштабного вторгнення рф у 2022 році, востаннє — 3 червня під час великого підводного вибуху. Міст, що перебуває під посиленою охороною, є головним символічним об'єктом для України — ще одним способом завдати «удару».

Готовність України проводити ризиковані шпигунські операції призвела до постійної напруженості між Вашингтоном і Києвом, повідомили виданню американські та українські джерела.

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Країни, що межують з Україною, можуть стати новими полями битв у міру продовження війни. Прикладом є Придністров'я, де приймають російські «миротворчі» сили. Зараз росія розглядає можливість відправки 10 000 додаткових військових до Придністров'я і прагне дестабілізувати Молдову.

Небезпека поширення війни загрожує всім іншим країнам, що межують з Україною: Білорусі, Польщі, Словаччині, Угорщині та Румунії, а також Німеччині, країнам Балтії, Норвегії та Фінляндії. Більшість цих країн підтримують Україну. Занадто легко уявити розширення кампанії російського саботажу та погроз вбивствами, подібних до тих, що почалися минулого року.

Коли Трамп обійняв посаду, він, здавалося, вважав, що закінчити цю війну буде легко. Днями він отримав відповідь, коли українські та російські перемовники зустрілися в Стамбулі. Умови росії зводилися до вимоги капітуляції України. У переговорному меморандумі рф йдеться про «нейтралітет України, що означає її зобов'язання не приєднуватися до військових союзів і коаліцій, заборону будь-якої військової діяльності… та розгортання іноземних військових сил».

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Тим часом в росії уражено чергові аеродроми базування авіації та інші важливі військові об’єкти.

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