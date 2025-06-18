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Книга рецептів

Ароматне масло з анчоусами: просто і смачно

22:00 18 червня 2025
Масло з анчоусами. Фото Елли Іванової

Анчоуси — дрібна рибка, яку смажать і їдять, як насіння. Продається вона і в консервованому вигляді. Прекрасна ідея — приготувати масло з анчоусами. Зробіть бутерброди, подайте їх зі свіжими помідорами, огірками, зеленню — і насолоджуйтеся! Частуйте рідних і близьких. І якщо вам і їм сподобається, приготуйте не один раз. Робіть це із задоволенням — це дуже важливо. Подавайте красиво!

Рецептом ласощів з читачами «ФАКТІВ» поділилася кулінарка Елла Іванова, яка любить експериментувати з продуктами на кухні.

- Масло з анчоусами готується просто, швидко. Воно неймовірно ароматне, — каже Елла Іванова. — Якщо ви ще не пробували таке масло, варто приготувати.

Анчоусне масло

  • 150 г вершкового масла,
  • Половина баночки консервованих анчоусів
  • Сіль — за смаком
  • Пластівці перцю «чілі» — за смаком

Вершкове масло з'єднати з консервованими анчоусами, розтерти цю дрібну рибку за допомогою лопатки з маслом. Масу загорнути в харчову плівку і охолодити. Подавати можна з бутербродами або додавати в страви.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт дуже смачного м'яса у вині.

Фото з альбому Елли Іванової

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