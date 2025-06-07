Висловлювання Ліндсі Грема можуть підштовхнути Трампа до санкцій проти путіна

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що очікує цього тижня, що Сенат почне просувати його Закон про санкції проти росії. Цей законопроєкт, за його словами, запровадить «жахливі санкції» проти путіна та 500% тариф на товари, імпортовані з країн, які купують російську нафту та інші товари. Це потенційно спрямовано проти Китаю та Індії, пише The Guardian.

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Доля законопроєкту все ще залежить від того, чи дасть Трамп зелене світло, за словами інсайдерів Конгресу. Але зростальне розчарування Трампа путіним надихнуло деяких членів Республіканської партії знову почати висловлюватися щодо конфлікту — а відомий своєю гнучкістю Грем очолив кампанію за жорсткіші санкції проти Кремля. Чи наближається критичний момент у Конгресі — органі, який значною мірою відмовився від своєї ролі у зовнішній політиці з моменту інавгурації Трампа?

«Сподіваюся, що так, бо це правильні дії, — сказав Дон Бейкон, представник Республіканської партії в Палаті представників, який критикував політику Білого дому щодо України. — Але говорити за інших ризиковано. Я знаю свою позицію. Сенат має переважну більшість на підтримку санкцій, і ми повинні вийти. Це в наших національних інтересах безпеки, щоб росія зазнала невдачі в цьому питанні і стало очевидно, що путін не хоче миру, а хоче панування над Україною».

Поки Білий дім шукає способи посилити тиск на росію та її посередників, таких як Китай, законопроєкт, підтриманий Гремом та сенатором-демократом Річардом Блюменталем, став зручним інструментом для цього. Одне джерело в колах Республіканської партії заявило, що Білий дім розглядає можливість дозволити республіканцям «голосувати за совістю» — фактично дозволивши Конгресу підтримати законопроєкт, не стикаючись із негативною реакцією з боку адміністрації Трампа.

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Але це передбачатиме остаточне рішення Білого дому, а Трамп досі відкрито не підтримав нові санкції.

«Попри підтримку приблизно 82 сенаторів, законопроєкт не може бути розглянутий без підтримки Палати представників, а спікер Палати представників не внесе його без підтримки президента, — сказав Корі Шейк з Американського інституту підприємництва. — І незрозуміло, чи президент справді вирішив, що путін є перешкодою для припинення вогню. Крім того, Сенат буде зайнятий прийняттям законопроєкту про примирення протягом наступних кількох тижнів».

Грем відіграв важливу роль у просуванні угоди про корисні копалини, яку Україна підписала зі США, щоб отримати підтримку Трампа для свого захисту. За грою в гольф він розповів Трампу про «трильйони» мінеральних багатств в Україні, а пізніше показав йому карту (за однією з версій, Трамп сказав, що хоче «половину»).

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Тепер, коли Трамп сигналізує про більшу готовність до санкцій, Грем поїхав до Києва, щоб зустрітися із Зеленським, та до Брюсселя, де він та президент ЄС Урсула фон дер Ляєн обговорили потенційні пакети санкцій ЄС та США для посилення тиску на москву.

«Сенатор Ліндсі Грем заслуговує на велику похвалу за те, що він обґрунтував необхідність посилення тиску на Кремль, — сказав Джон Гарді, заступник директора російської програми Фонду захисту демократій, консервативного аналітичного центру. — Настав час почати використовувати батіг, зокрема, переслідуючи доходи росії від нафти. Цей економічний тиск має поєднуватися зі стійкою військовою допомогою Україні».

Гарді та інші зазначили, що Дональд Трамп може посилити тиск на росію без законопроєкту Сенату. І навіть якщо санкції будуть прийняті, вони зрештою залежатимуть від рішення Трампа їх забезпечити.

Раніше заступник голови комітету Сенату з розвідки Марк Ворнер заявив, що продовження допомоги США Україні має вирішальне значення і відповідає інтересам національної безпеки США.

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