Добре, що ми знову розмовляємо з росією: Меркель висловилась про війну в Україні

Ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель назвала угоду країн-членів НАТО про збільшення витрат на оборону логічною та необхідною. Після вторгнення диктатора путіна в Україну на початку 2022 року рівень загрози для країн Європейського Союзу зріс. Двох відсотків валового внутрішнього продукту на оборону більше недостатньо.

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«Ми повинні стати здатними до миру завдяки військовій силі», — сказала Меркель у Шверині під час промови на RND vor Ort, організованій редакційною мережею Germany та Ostsee-Zeitung, пише N-TV.

Політикиня пояснила, що вона свідомо вибрала свої слова, коли її запитали, чи хоче вона дистанціюватися від виразу про те, що Німеччина повинна стати «готовою до війни», який використав міністр оборони Борис Пісторіус.

«Найкращий спосіб запобігти нападам — це розвинути стримуючий ефект і водночас намагатися підтримувати дипломатичні контакти, — сказала ексканцлерка. — Так ми пережили холодну війну, і так ми повинні пережити майбутнє. Добре, що переговори з росією знову відбуваються. Без переговорів ця війна точно не закінчиться».

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Критики звинувачують Меркель у помилковій політиці щодо росії на посаді канцлера. Серед іншого, її підтримка балтійського трубопроводу «Північний потік-2» — вже після незаконної анексії Криму росією у 2014 році — стала хибним сигналом для путіна. Сама Меркель виправдовує свою політику донині.

Зауважимо, що канцлер ФРН Фрідріх Мерц вважає, що путін розуміє єдину мову — мову сили.

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