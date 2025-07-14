Готуємо домашній аґрусовий сік: він освіжаючий та повний вітамінів

Калорій в аґрусі небагато, зате багато органічних кислот, що володіють різними лікувальними властивостями. В нього є вітаміни А, С, Е, фосфор, натрій, кальцій, сірка, магній. Зрозуміло, всі ці і інші корисні речовини зберігаються і в соку агрусу. У ньому є також пектини, здатні відмінно зв'язувати і виводити з організму шкідливі речовини. Тому сміливо готуйте напій, пише Кobieta. Нагадаємо рецепт огіркового домашнього лимонаду.

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Складники: 2 кг аґрусу

500 мл води

500 г цукру (за бажанням)

лимонний сік (за бажанням)

Приготування:

Залийте фрукти водою та варіть на повільному вогні близько 20 хвилин. Процідіть через сито або скористайтеся соковижималкою. Додайте цукор до процідженого соку, доведіть до кипіння та розлийте по пляшках.

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Можна пастеризувати або зберігати в холодильнику кілька днів.

Нагадаємо рецепт вишуканого варення з аґрусу з апельсином.

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