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Готуємо домашній аґрусовий сік: він освіжаючий та повний вітамінів
Калорій в аґрусі небагато, зате багато органічних кислот, що володіють різними лікувальними властивостями. В нього є вітаміни А, С, Е, фосфор, натрій, кальцій, сірка, магній. Зрозуміло, всі ці і інші корисні речовини зберігаються і в соку агрусу. У ньому є також пектини, здатні відмінно зв'язувати і виводити з організму шкідливі речовини. Тому сміливо готуйте напій, пише Кobieta. Нагадаємо рецепт огіркового домашнього лимонаду.
Складники:
- 2 кг аґрусу
- 500 мл води
- 500 г цукру (за бажанням)
- лимонний сік (за бажанням)
Приготування:
Залийте фрукти водою та варіть на повільному вогні близько 20 хвилин. Процідіть через сито або скористайтеся соковижималкою. Додайте цукор до процідженого соку, доведіть до кипіння та розлийте по пляшках.
Можна пастеризувати або зберігати в холодильнику кілька днів.
Нагадаємо рецепт вишуканого варення з аґрусу з апельсином.112
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