41.41 / 41.98 48.60 / 49.26
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Готуємо домашній аґрусовий сік: він освіжаючий та повний вітамінів

20:07 14 липня 2025
Сік з аґрусу

Калорій в аґрусі небагато, зате багато органічних кислот, що володіють різними лікувальними властивостями. В нього є вітаміни А, С, Е, фосфор, натрій, кальцій, сірка, магній. Зрозуміло, всі ці і інші корисні речовини зберігаються і в соку агрусу. У ньому є також пектини, здатні відмінно зв'язувати і виводити з організму шкідливі речовини. Тому сміливо готуйте напій, пише Кobieta. Нагадаємо рецепт огіркового домашнього лимонаду.

Складники:

  • 2 кг аґрусу
  • 500 мл води
  • 500 г цукру (за бажанням)
  • лимонний сік (за бажанням)

Приготування:

Залийте фрукти водою та варіть на повільному вогні близько 20 хвилин. Процідіть через сито або скористайтеся соковижималкою. Додайте цукор до процідженого соку, доведіть до кипіння та розлийте по пляшках.

РЕКЛАМА

Можна пастеризувати або зберігати в холодильнику кілька днів.

Нагадаємо рецепт вишуканого варення з аґрусу з апельсином.

РЕКЛАМА

112

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Огірки, фото з відкритих джерел

Поради від Гали з Німеччини: таких огірочків ви ще не пробували — малосольні — але зберігаються всю зиму (відео)

Карти Таро, фото з відкритих джерел

Тельцям — «Маг», Ракам — «Вищий Суд», а Козорогам — «Місяць»: Таро-прогноз та поради карт на 15 липня

Переможниця 15 сезону кулінарного реаліті «МайстерШеф» Ненсі Топко

«Для мене це було шоком»: переможниця 15-го сезону «МастерШеф» про випробування під час великої війни та хейт на проєкті

Кабачки, фото скріншот відео

Соковиті, смачні та дуже ніжні: Іван Янюк розповів, як краще приготувати кабачки, поки сезон

Наступний матеріал
Новини партнерів