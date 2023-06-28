Смакота нереальна: варення з аґрусу з апельсином

Це дуже смачне поєднання, яке обов'язково варто скуштувати! Цитрусова нотка приємно доповнює характерну кислинку аґрусу. Якщо ви ще не готували варення з аґрусу з апельсином, саме час спробувати зробити ці ласощі, радить кулінарка Світлана Юрченко, яка раніше ділилася рецептом смаженого варення на сковорідці.

Інгредієнти: 1 кг аґрусу (краще червоних сортів)

1 апельсин

цукор = вага аґрусу +апельсин

Приготування:

Перебрати аґрус, зрізати хвостики з двох сторін та промити. Злити воду через друшляк. Добре вимитий щіткою апельсин разом зі шкіркою, розрізати на частини й прибрати з них кісточки. Аґрус разом з апельсином пропустити через м'ясорубку і засипати цукром. Варити суміш на повільному вогні, злегка помішуючи, хвилин 5 після закипання. Зняти варення з вогню та дати йому постояти 4 години або ніч. Потім повторюємо процедуру варіння ще 5 хвилин.

Розливаємо його в заздалегідь стерилізовані банки, закриваємо кришками і укутуємо теплим пледом. Варення виходить густе, коли охолоне, дуже ароматне, смачне та корисне!

Раніше «ФАКТИ» писали про вишукані смаки варення — ожинове з кавою, грейпфрутове з вермутом — від кулінарки Альони Рубльової.

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