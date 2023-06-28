36.75 / 37.40 40.26 / 41.07
Київ: +22
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Смакота нереальна: варення з аґрусу з апельсином

22:01 1 липня 2023
варення з агрусу та апельсина

Це дуже смачне поєднання, яке обов'язково варто скуштувати! Цитрусова нотка приємно доповнює характерну кислинку аґрусу. Якщо ви ще не готували варення з аґрусу з апельсином, саме час спробувати зробити ці ласощі, радить кулінарка Світлана Юрченко, яка раніше ділилася рецептом смаженого варення на сковорідці.

Інгредієнти:

  • 1 кг аґрусу (краще червоних сортів)
  • 1 апельсин
  • цукор = вага аґрусу +апельсин

Приготування:

Перебрати аґрус, зрізати хвостики з двох сторін та промити. Злити воду через друшляк. Добре вимитий щіткою апельсин разом зі шкіркою, розрізати на частини й прибрати з них кісточки. Аґрус разом з апельсином пропустити через м'ясорубку і засипати цукром. Варити суміш на повільному вогні, злегка помішуючи, хвилин 5 після закипання. Зняти варення з вогню та дати йому постояти 4 години або ніч. Потім повторюємо процедуру варіння ще 5 хвилин.

Розливаємо його в заздалегідь стерилізовані банки, закриваємо кришками і укутуємо теплим пледом. Варення виходить густе, коли охолоне, дуже ароматне, смачне та корисне!

Раніше «ФАКТИ» писали про вишукані смаки варення — ожинове з кавою, грейпфрутове з вермутом — від кулінарки Альони Рубльової.

48

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Високорослі томати

Просто «суперпідживлення»: після нього томатів обов’язково зав’яжеться в 10 разів більше

огірки

Обов’язково зробіть це з огірками у червні-липні: врожай з одного куща будете збирати відрами (відео)

Ірина Дубцова

Пішла слідом за Лепсом: «тварюку» Дубцову вигнали з концерту в Казахстані

мавпа

Рибам — легкі перемоги, Козерогам — досягнення мети, Овнам — вигідні угоди: гороскоп на день Мавпуні-Веселуні 1 липня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту