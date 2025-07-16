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Favbet Foundation і FAST: тренінг із домедичної допомоги для збірної України з кульової стрільби у Вінниці
Вінниця стала новим пунктом на мапі проєкту з розвитку першої допомоги в спортивній спільноті України. Навчання відбулось в межах спільного довгострокового проєкту організації «FAST Перша допомога і спецпідготовка» та благодійного фонду Favbet Foundation, ініціатива має на меті навчити спортивну спільноту базовим критично важливим навичкам домедичної допомоги. Проєкт реалізовано за підтримки Favbet Foundation.
Вінницький тренінг налічував 28 учасників, серед яких були спортсмени і тренери збірної України з кульової стрільби. На інтенсиві розглядали реальні сценарії надзвичайних ситуацій і відпрацьовували дії, які можуть врятувати життя в перші хвилини після поранення або втрати свідомості.
Учасники навчилися оцінювати стан постраждалих, зупиняти кровотечі різної складності, проводити серцево-легеневі реанімації та взаємодіяти з екстреними службами. Практика проходила виключно на сучасному обладнанні.
«Ми вважаємо, що у сучасному спорті готовність діяти в критичні моменти — надважлива навичка. У час, коли безпека стала частиною щоденної реальності, тренери і спортсмени повинні мати базові навички, які можуть врятувати життя», — пояснюють у Favbet Foundation.
Завдяки підтримці Favbet Foundation, аналогічні навчання вже пройшли сотні спортсменів, тренерів і представників спортивної інфраструктури по всій країні. У найближчий рік організатори планують залучити щонайменше 1800 учасників.
«Ці тренінги вчать не розгубитися, коли поруч стається біда. Такі знання одного дня можуть врятувати життя. А що може бути ціннішим? Саме тому ми системно інвестуємо в подібні проєкти», — коментує президент фонду Favbet Foundation Андрій Матюха.24
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