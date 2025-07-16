ДБР у справі Шабуніна провело обшуки у квартирі загиблого пілота «Джуса»: що відомо (оновлено)

Слідчі ДБР ще 11 липня провели обшуки у квартирі Героя України, загиблого льотчика Андрія «Джуса» Пільщикова у Харкові. Слідчі дії пов’язані із справою активіста та керівника громадської організації Центр протидії корупції Віталія Шабуніна. Про це розповіла мама пілота Лілія Авер’янова у коментарі «Суспільному».

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«Це квартира, де дитина виросла з народження і до професійного льотчика, туди треба заходити знявши капелюха. Вони (слідчі — Авт.) просто дзвонять мені і ставлять мене перед фактом, що зараз ми будемо зламувати вам двері, тому що ми шукаємо тут злочинця, буквально. Сказали, щоб я прийшла», — розповіла Лілія Авер’янова.

Вона повідомила, що на момент дзвінка знаходилася в Києві. Жінка додала, що слідчі хотіли ламати двері, адже вона фізично не змогла б швидко дістатися квартири.

За її словами, вона «ледве їх зупинила», аби правоохоронці нічого не пошкодили. Якщо б вони поламали двері, каже Лілія, то «це був би міжнародний скандал».

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Ключі від квартири мала сусідка. Вона й відкрила двері. Мама «Джуса» додала, що зацікавлена, аби квартира не пустувала. За її словами, там часто залишаються друзі, які приїхали в Харків по роботі і треба переночувати. Тимчасовий прихисток був і для Віталія Шабуніна, каже вона.

За її словами, представники слідчої бригади були з різних міст України, зокрема Києва та Полтави. Вона попросила не чіпати її особисті речі та її сина.

«Вони довели мене до стресу. Зараз я потрапила на стаціонарне лікування. Дуже дякую за таку „шану“ і „турботу“ тим, хто мав би мене захищати, а не ломитися в мій дім. Андрій захищав його, захищав мільйони домівок і поклав на це своє життя. Тим, хто взявся виконувати цю брудну роботу — ганьба», — сказала в коментарі «Суспільному» мама «Джуса».

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Також «Суспільне» звернулось за коментарем в ДБР. Там відповіли, що інформацію уточнюють.

Нагадаємо, 11 липня стало відомо, що Державне бюро розслідувань повідомило про підозру громадському активісту та керівнику ГО «Центр протидії корупції» Віталію Шабуніну через нібито ухилення від військової служби та шахрайство. У ДБР наголошують, що підозра не повʼязана з його професійною діяльністю.

15 липня Печерський суд Києва обрав йому запобіжний захід — у вигляді особистого зобовʼязання. Він діятиме до 20 серпня.

UPD.

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Державне бюро розслідувань прокоментувало слідчі дії, які проводилися в квартирі матері пілота Андрія Пільщикова Лілії Авер'янової. Зокрема речниця ДБР Тетяна Сапьян в коментарі журналістам заявила, що голова ЦПК Віталій Шабунін там тимчасово проживав до оголошення йому підозри.

«Пам’яті загиблого Героя України це ніяк не стосується. Працівники ДБР розслідують кримінальне провадження щодо шахрайства та ухилення військовослужбовцем від проходження військової служби», — сказали у ДБР.

За словами Сапьян, одним із таких місць стала квартира в Харкові, в якій Шабунін проживав фактично до моменту оголошення йому про підозри — до ранку 10 липня.

В Бюро наголосили, що кримінальне провадження та проведенні слідчі дії жодним чином не стосуються матері загиблого Героя та були направлені виключно на отримання доказів протиправної діяльності фігуранта.

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