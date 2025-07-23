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У Дніпрі біля банкомата знайшли тіло жінки: у вбивсті підозрюють підлітка
В Дніпрі, де дезертир кілька років тому вбив товариша й ховав його тіло у колодязі, на Слобожанському проспекті біля банкомата знайшли тіло жінки похилого віку. Про це повідомляють очевидці у соцмережах та місцеві пабліки.
Жінка знімала гроші приблизно о 05:30 ранку. До її вбивства може бути причетний 14-річний хлопець. Його розшукує поліція. Скоріш за все, вбивство було скоєне з метою пограбування.
Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Одесі затримали підозрюваного, який вранці 8 липня застрелив чоловіка у власному авто у Деснянському районі Києва. Підозрюваним виявився іноземець.
Правоохоронці з’ясували, що потерпілий — 48-річний місцевий мешканець, знаходився у салоні мікроавтобуса, як в цей час до нього підійшов невідомий та двічі вистрілив зі зброї в його сторону, після чого втік. Внаслідок отриманих вогнепальних поранень чоловік загинув на місці події.
Стрілку повідомили про підозру за статтею про умисне вбивство, вчинене на замовлення.
Нагадаємо, що 10 липня у Голосіївському районі Києва невідомий вбив полковника СБУ, коли той виходив на роботу зі свого будинку.
Ілюстративне фото412
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