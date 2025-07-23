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У Дніпрі біля банкомата знайшли тіло жінки: у вбивсті підозрюють підлітка

14:15 23 липня 2025
У Дніпрі 23 липня знайшли тіло жінки біля банкомату

В Дніпрі, де дезертир кілька років тому вбив товариша й ховав його тіло у колодязі, на Слобожанському проспекті біля банкомата знайшли тіло жінки похилого віку. Про це повідомляють очевидці у соцмережах та місцеві пабліки.

Жінка знімала гроші приблизно о 05:30 ранку. До її вбивства може бути причетний 14-річний хлопець. Його розшукує поліція. Скоріш за все, вбивство було скоєне з метою пограбування.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Одесі затримали підозрюваного, який вранці 8 липня застрелив чоловіка у власному авто у Деснянському районі Києва. Підозрюваним виявився іноземець.

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Правоохоронці з’ясували, що потерпілий — 48-річний місцевий мешканець, знаходився у салоні мікроавтобуса, як в цей час до нього підійшов невідомий та двічі вистрілив зі зброї в його сторону, після чого втік. Внаслідок отриманих вогнепальних поранень чоловік загинув на місці події.

Стрілку повідомили про підозру за статтею про умисне вбивство, вчинене на замовлення.

Нагадаємо, що 10 липня у Голосіївському районі Києва невідомий вбив полковника СБУ, коли той виходив на роботу зі свого будинку.

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Ілюстративне фото

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