Абрикосово-цитрусові ласощі: готуються так швидко, що ви здивуєтеся

Абрикоси немов втілюють сонячне літо. Їх колір, смак і аромат незвичайні. А скільки всього смачного можна приготувати на їх основі!

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Абрикосові ласощі - справжня окраса столу. Подивіться на фото у заголовку — і напевно вам захочеться приготувати такі апетитні абрикосові ласощі.

Кулінарка Елла Іванова поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом, який здивує вас простотою втілення.

Абрикосово-цитрусове масло 350 г абрикосів

1 столова ложка коричневого цукру

Сік лимона (або апельсина чи мандарина)

100 г вершкового масла

Половинки абрикосів помістити на сковороду, посипати коричневим цукром, додати свіжовичавлений сік цитрусових і вершкове масло. І тушкуємо до готовності. Потім пропускаємо через блендер. Переливаємо в баночку, повністю охолоджуємо і поміщаємо в холодильник.

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Доповнюйте маслом млинці, оладки, тости, вівсяну кашу та інші страви на свій смак і розсуд.

І смачного вам і вашим близьким!

Нагадаємо рецепт піци з абрикосами і руколою.

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Фото з альбому Елли Іванової

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