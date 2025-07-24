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Абрикосово-цитрусові ласощі: готуються так швидко, що ви здивуєтеся
Абрикоси немов втілюють сонячне літо. Їх колір, смак і аромат незвичайні. А скільки всього смачного можна приготувати на їх основі!
Абрикосові ласощі - справжня окраса столу. Подивіться на фото у заголовку — і напевно вам захочеться приготувати такі апетитні абрикосові ласощі.
Кулінарка Елла Іванова поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом, який здивує вас простотою втілення.
Абрикосово-цитрусове масло
- 350 г абрикосів
- 1 столова ложка коричневого цукру
- Сік лимона (або апельсина чи мандарина)
- 100 г вершкового масла
Половинки абрикосів помістити на сковороду, посипати коричневим цукром, додати свіжовичавлений сік цитрусових і вершкове масло. І тушкуємо до готовності. Потім пропускаємо через блендер. Переливаємо в баночку, повністю охолоджуємо і поміщаємо в холодильник.
Доповнюйте маслом млинці, оладки, тости, вівсяну кашу та інші страви на свій смак і розсуд.
І смачного вам і вашим близьким!
Нагадаємо рецепт піци з абрикосами і руколою.
Фото з альбому Елли Іванової68
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