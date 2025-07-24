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Книга рецептів

Абрикосово-цитрусові ласощі: готуються так швидко, що ви здивуєтеся

22:02 24 липня 2025
Абрикосово-цитрусове масло. Фото кулінарки Елли Іванової

Абрикоси немов втілюють сонячне літо. Їх колір, смак і аромат незвичайні. А скільки всього смачного можна приготувати на їх основі!

Абрикосові ласощі - справжня окраса столу. Подивіться на фото у заголовку — і напевно вам захочеться приготувати такі апетитні абрикосові ласощі.

Кулінарка Елла Іванова поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом, який здивує вас простотою втілення.

Абрикосово-цитрусове масло

  • 350 г абрикосів
  • 1 столова ложка коричневого цукру
  • Сік лимона (або апельсина чи мандарина)
  • 100 г вершкового масла

Половинки абрикосів помістити на сковороду, посипати коричневим цукром, додати свіжовичавлений сік цитрусових і вершкове масло. І тушкуємо до готовності. Потім пропускаємо через блендер. Переливаємо в баночку, повністю охолоджуємо і поміщаємо в холодильник.

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Доповнюйте маслом млинці, оладки, тости, вівсяну кашу та інші страви на свій смак і розсуд.

І смачного вам і вашим близьким!

Нагадаємо рецепт піци з абрикосами і руколою.

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Фото з альбому Елли Іванової

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