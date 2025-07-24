Різниця між ВТМ та оригінальними ліками: фахівчиня пояснила, на що варто звернути увагу

Лікарі застерігають українців від безоглядної покупки лікарських засобів під власними брендами аптечних мереж, наголошуючи на потенційних ризиках для здоров’я через низьку якість деяких таких препаратів. Зазначається, що кожну таку покупку треба перевіряти на склад та можливі відмінності від оригіналу.

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У колонці для «Української правди» лікарка загальної практики Катерина Свистун звернула увагу на те, що аптечні мережі все частіше пропонують пацієнтам препарати від власними торговими марками (ВТМ), які часто позиціюються як дешевші аналоги відомих ліків. Замість оригінальних, звичних або призначених лікарем препаратів пацієнтам пропонують «аналоги» від іншого виробника.

Свистун підкреслила, що хоча такі препарати дійсно виготовляються з тієї ж дієвої речовини, власники брендів ВТМ не можуть забезпечити повний цикл клінічних випробувань, а відтак і гарантувати безпеку споживача. Якість та ефективність ВТМ може значно відрізнятися від стандартів, що застосовуються до оригінальних препаратів.

«Вони виробляються спеціально під замовлення аптечних мереж або дистриб’юторів і продаються під їхньою маркою. Це може бути практично будь-що — від вітамінів до антибіотиків. І, так, використовують ту саму діючу речовину, але доволі часто є нюанс — маніпуляції законодавством або його повне ігнорування», — зазначила лікарка.

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Заміна оригінальних ліків на власні марки аптек не тільки порушує принцип вибору для пацієнтів, але й може призвести до недостатньої ефективності лікування, особливо якщо йдеться про хронічні захворювання чи важливі медичні стани. У таких випадках навіть невеликі зміни в складі препарату можуть мати серйозні наслідки для пацієнта.

Катерина Свистун також звернула увагу на те, що фармацевти часто просувають власні марки аптек, замінюючи ними оригінальні препарати під виглядом «економії для пацієнта» не тому що вони кращі, а тому, що це вигідно аптечній мережі. Вона зазначила, що при цьому часто не надається достатньої інформації про виробника, сертифікацію чи випробування цих засобів.

Як зазначають експерти, поширення ВТМ є частиною стратегії аптек-монополістів щодо збереження і збільшення прибутків в умовах нових регуляторних норм, t які діють з початку поточного року. На думку гравців ринку, щоб уникнути таких ситуацій, необхідно ввести жорсткіші правила маркування для ВТМ. Це дозволить споживачам бути поінформованими щодо того, які ліки вони придбають. Важливим кроком називають також відновлення довіри до аптечної сфери в цілому та покращення контролю за діяльністю аптечних мереж з боку державних органів.

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Нагадаємо, після численних звернень лікарів, громадських організацій та споживачів наприкінці 2024 року держава вжила ряд важливих кроків для регулювання аптечного ринку та зниження можливих ризиків від продажу власних торгових марок аптечних мереж.

Зокрема, у лютому 2025 року Рада національної безпеки та оборони України (РНБО) ухвалила ряд рішень, спрямованих на регулювання фармацевтичного ринку. Одним із них стало обмеження маркетингових платежів між виробниками та аптечними мережами та впровадження Національного каталогу цін на лікарські засоби, що дозволяє контролювати ціни на ліки та уникати необґрунтованих націнок з боку аптечних мереж. Водночас Державна податкова служба (ДПС) активно проводить перевірки аптечних мереж на предмет ухилення від оподаткування.

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