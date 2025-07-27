- 27.07 22:29 Чому важливо розбиратися в брендах: знання багатьох нюансів дуже корисно
- 27.07 22:01 Страва всього з двох інгредієнтів: дуже смачно, швидко та бюджетно
- 27.07 21:32 Дженніфер Лопес шокувала шанувальників «непристойним» виступом на концерті
- 27.07 21:03 Посадіть лаванду та герань: як швидко та ефективно позбутись комарів у саду
- 27.07 20:35 Між усіма присутніми розділили скорботний коровай: ворожий дрон вбив бійця «Азову» з Рівненщини
- 27.07 20:07 Сливи на зиму в пряному маринаді: рецепт, який закохує з першої ложки
- 27.07 19:44 Росіяни вдарили по рейсовому автобусу на Сумщині: є жертви
- 27.07 19:39 «Про те, що це станеться, я писав давно»: фахівець із РЕБ розповів про вдосконалення російських «Шахедів»
- 27.07 19:09 Тільцям — «Верховний жрець» та терпіння, Стрільцям — «Світ» та приємна несподіванка: Таро-прогноз на 28 липня
- 27.07 18:46 У Раді знову задумалися над збільшенням пенсійного віку в Україні: у чому каверза?
- 27.07 18:36 Помер відомий український бізнесмен, який побудував для себе мавзолей за три мільйони доларів
- 27.07 18:21 рф буде готова до нападу на НАТО у 2027 році: у Польщі зробили невтішну заяву
Кім Чен Ин готує армію до «справжньої війни»: що відбувається і до чого тут Україна
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ина на тлі агресивної війни росії проти України, на якій він заробляє мільярди, закликав армію бути готовою до «справжньої війни у будь-який час». Солдати повинні бути здатні «знищити ворога в будь-якому бою», заявив Кім під час масштабних військових навчань. Про це повідомило державне інформаційне агентство KCNA.
На кадрах державного телебачення видно, як солдати стріляють гранатами в бік моря під час військових навчань. Кім, як повідомляється, спостерігав за навчаннями в бінокль.
Пхеньян є одним з найважливіших прихильників москви у її війні проти України. Північна Корея підтвердила у квітні, що вона відправляє солдатів та постачає зброю росії. У Курській області північнокорейські підрозділи боролися разом з росією, щоб відтіснити українські війська. За даними Сеула, у боях наразі загинуло близько 600 північнокорейських солдатів, а тисячі отримали поранення. Північна Корея також постачала гранати та ракети російській армії.
Північна Корея та рф підписали у 2024 році пакт про взаємну оборону. На нещодавній зустрічі з міністром закордонних справ росії Кім пообіцяв безумовну підтримку москві у війні проти України.202
Читайте нас у Facebook