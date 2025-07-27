Кім Чен Ин готує армію до «справжньої війни»: що відбувається і до чого тут Україна

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ина на тлі агресивної війни росії проти України, на якій він заробляє мільярди, закликав армію бути готовою до «справжньої війни у будь-який час». Солдати повинні бути здатні «знищити ворога в будь-якому бою», заявив Кім під час масштабних військових навчань. Про це повідомило державне інформаційне агентство KCNA.

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На кадрах державного телебачення видно, як солдати стріляють гранатами в бік моря під час військових навчань. Кім, як повідомляється, спостерігав за навчаннями в бінокль.

Пхеньян є одним з найважливіших прихильників москви у її війні проти України. Північна Корея підтвердила у квітні, що вона відправляє солдатів та постачає зброю росії. У Курській області північнокорейські підрозділи боролися разом з росією, щоб відтіснити українські війська. За даними Сеула, у боях наразі загинуло близько 600 північнокорейських солдатів, а тисячі отримали поранення. Північна Корея також постачала гранати та ракети російській армії.

Північна Корея та рф підписали у 2024 році пакт про взаємну оборону. На нещодавній зустрічі з міністром закордонних справ росії Кім пообіцяв безумовну підтримку москві у війні проти України.

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