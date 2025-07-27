Ікра з огірків, що перезріли: і гарнір, і закуска, і намазка

У розпал сезону огірків господарки активно заготовляють консервацію на зиму. Це можуть буті і традиційні огірки в кетчупі, і мариновані огірки з гірчицею.

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А що робити, якщо після консервації невеличких огірочків залишилися великі, перезрілі. Їх також можно консервувати чи маринувати, зробивши, наприклад, заготовку для салатів. А ще з них можна зробити огіркову ікру, рецептом якої ділиться ресурс «Шуба».

Страва може бути як гарніром, так і намазкою. А якщо таку ікру проварити із цукром (близько 60 г) і оцтом 9% (близько 20 мл), то її можна закрити у простерилізованих банках.

Інгредієнти: Огірки — 1 кг;

Сіль — 1 ч. л.;

Цибуля ріпчаста — 300 г;

Морква — 300 г;

Перець солодкий — 300 г;

Томати — 300 г;

Часник — 2 зубчики;

Лавровий лист мелений — за смаком;

Перець чорний мелений — за смаком;

Олія — 100 мл.

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Приготування: РЕКЛАМА Огірки-переростки очистити від шкірки, натерти на крупній тертці, посолити та дати постояти півгодини, щоб вони пустили сік, та віджати.

Цибулю подрібнити, моркву натерти на крупній тертці.

Перець, томати та часник перебити на блендері.

Обсмажити цибулю та моркву до м’якості на олії.

До засмажки додати огірки, перець, томати та часник, сіль та спеції. Готувати на пательні близько 40 хвилин.

Про те, як замаринувати огірки як в «МакДональдзі», читайте на нашому сайті.

Фото — Pixabay

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