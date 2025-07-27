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Ікра з огірків, що перезріли: і гарнір, і закуска, і намазка
У розпал сезону огірків господарки активно заготовляють консервацію на зиму. Це можуть буті і традиційні огірки в кетчупі, і мариновані огірки з гірчицею.
А що робити, якщо після консервації невеличких огірочків залишилися великі, перезрілі. Їх також можно консервувати чи маринувати, зробивши, наприклад, заготовку для салатів. А ще з них можна зробити огіркову ікру, рецептом якої ділиться ресурс «Шуба».
Страва може бути як гарніром, так і намазкою. А якщо таку ікру проварити із цукром (близько 60 г) і оцтом 9% (близько 20 мл), то її можна закрити у простерилізованих банках.
Інгредієнти:
- Огірки — 1 кг;
- Сіль — 1 ч. л.;
- Цибуля ріпчаста — 300 г;
- Морква — 300 г;
- Перець солодкий — 300 г;
- Томати — 300 г;
- Часник — 2 зубчики;
- Лавровий лист мелений — за смаком;
- Перець чорний мелений — за смаком;
- Олія — 100 мл.
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Приготування:
- Огірки-переростки очистити від шкірки, натерти на крупній тертці, посолити та дати постояти півгодини, щоб вони пустили сік, та віджати.
- Цибулю подрібнити, моркву натерти на крупній тертці.
- Перець, томати та часник перебити на блендері.
- Обсмажити цибулю та моркву до м’якості на олії.
- До засмажки додати огірки, перець, томати та часник, сіль та спеції. Готувати на пательні близько 40 хвилин.
Про те, як замаринувати огірки як в «МакДональдзі», читайте на нашому сайті.
Фото — Pixabay102
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