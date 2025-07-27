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Ікра з огірків, що перезріли: і гарнір, і закуска, і намазка

16:16 27 липня 2025
Рецепт ікри з огірків. Фото&nbsp;— Pixabay

У розпал сезону огірків господарки активно заготовляють консервацію на зиму. Це можуть буті і традиційні огірки в кетчупі, і мариновані огірки з гірчицею.

А що робити, якщо після консервації невеличких огірочків залишилися великі, перезрілі. Їх також можно консервувати чи маринувати, зробивши, наприклад, заготовку для салатів. А ще з них можна зробити огіркову ікру, рецептом якої ділиться ресурс «Шуба».

Страва може бути як гарніром, так і намазкою. А якщо таку ікру проварити із цукром (близько 60 г) і оцтом 9% (близько 20 мл), то її можна закрити у простерилізованих банках.

Інгредієнти:

  • Огірки — 1 кг;
  • Сіль — 1 ч. л.;
  • Цибуля ріпчаста — 300 г;
  • Морква — 300 г;
  • Перець солодкий — 300 г;
  • Томати — 300 г;
  • Часник — 2 зубчики;
  • Лавровий лист мелений — за смаком;
  • Перець чорний мелений — за смаком;
  • Олія — 100 мл.

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Приготування:

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  • Огірки-переростки очистити від шкірки, натерти на крупній тертці, посолити та дати постояти півгодини, щоб вони пустили сік, та віджати.
  • Цибулю подрібнити, моркву натерти на крупній тертці.
  • Перець, томати та часник перебити на блендері.
  • Обсмажити цибулю та моркву до м’якості на олії.
  • До засмажки додати огірки, перець, томати та часник, сіль та спеції. Готувати на пательні близько 40 хвилин.

Про те, як замаринувати огірки як в «МакДональдзі», читайте на нашому сайті.

Фото — Pixabay

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