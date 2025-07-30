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Достатньо двох засобів: як позбутися жовтих плям на одязі

21:02 30 липня 2025
жовті плями поту на одязі

Багато людей намагаються впоратися з жовтими плямами на одязі. Вони з'являються в різних місцях — найчастіше під пахвами та на комірі. Видалити їх з одягу (особливо білого) може бути досить складно. Однак варто дослідити деякі ефективні методи, які можуть допомогти, пише Кobieta.

Один з них — харчова сода. Цей засіб, мабуть, є у кожного на кухні.

Зробіть пасту. Насипте три столові ложки харчової соди в невелику миску та додайте півтори столові ложки води. Змішайте все разом — отримана суміш повинна мати консистенцію желе.

Нанесіть пасту на жовті плями на одязі та залиште на годину. Після цього виперіть одяг вручну в теплій воді із засобом для прання білих тканин. Харчова сода має допомогти видалити жовті плями, а також усунути неприємний запах поту.

Як ще можна видалити жовті плями? Неймовірно простий метод — використовувати звичайний оцет.

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Злегка полийте ним плями та залиште приблизно на 20 хвилин. Після цього виперіть одяг у пральній машині (стандартний цикл) із засобом для прання.

Нагадаємо перевірені способи видалення плям від антиперспіранту.

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