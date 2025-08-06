Суд в Австрії дозволив «Нафтогазу» стягнути з росії активи на 120 мільйонів євро

Незважаючи на триваючу війну і санкції, багато путінських чиновників та їхні сім'ї непогано живуть у Європі. Проте за ухвалою суду понад 20 російських об'єктів нерухомості можуть бути виставлені на примусовий аукціон у Відні на користь державної української газової компанії «Нафтогаз». Причина — незаконна анексія Криму росіянами у 2014 році. Українці вимагали компенсації від росії після анексії.

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Постійна палата третейського суду в Гаазі винесла рішення на їхню користь ще у 2023 році, пише Der Standard.

«Згідно з прес-релізом „Нафтогазу“, компанії було присуджено компенсацію збитків на загальну суму п'ять мільярдів доларів США в арбітражному суді. Нерухомість у Відні покриє лише невелику частину цієї суми. Компанія оцінює її вартість у 120 мільйонів євро. Аналогічні провадження тривають в інших країнах, — йдеться у статті. — Компанія була провідним гравцем у газовій галузі Криму. В результаті анексії росіяни незаконно конфіскували активи „Нафтогазу“, такі як дозволи на видобуток газу, інфраструктуру, права на експлуатацію трубопроводів та 675 мільйонів кубічних метрів газу, що зберігається. „Нафтогаз“ ініціював арбітражне провадження в Гаазі в жовтні 2016 року. Після рішення 2023 року росія відмовилася виплачувати суму. Потім „Нафтогаз“ ініціював міжнародне виконавче провадження для виконання арбітражного рішення в країнах, де росія володіє активами, включаючи Австрію».

Суд центрального району Відня видав так звану декларацію про виконання та виконавчий ордер. Однак, перш ніж нерухомість буде виставлена на аукціон, рф все ще має можливість висунути заперечення. Наприклад, москва може посилатися на той факт, що державні активи користуються дипломатичним імунітетом і тому не можуть бути продані.

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Після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році, дебати про те, що робити з російськими активами в західних країнах, набрали обертів у Європейському Союзі та інших країнах G7. В результаті яхти, вілли та компанії росіян, на яких поширюються санкції, були відносно швидко заморожені в багатьох місцях. Багато вілл з того часу занепали. Також швидко розгорілися гарячі дебати щодо активів Центрального банку росії. Адже 183 з приблизно 260 мільярдів євро Центрального банку росії, заморожених у всьому світі, зберігаються в ЄС — фінансовий зберігач Euroclear несе основну відповідальність за їхнє зберігання.

ЄС використовує доходи від відсотків за замороженими вкладами для самозахисту в оборонній боротьбі, а також для закупівлі зброї. У 2024 році це становило 1,55 мільярда євро, а в березні 2025 року — ще 2 мільярди євро. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила у 2024 році: «Немає кращого символу та кращого використання для грошей кремля, ніж зробити Україну та всю Європу безпечнішим місцем для життя».

Однак, як повідомляли «ФАКТИ», європейцям забракло рішучості, й ЄС відмовився від ідеї конфіскації заморожених російських активів.

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