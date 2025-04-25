Гороховое пюре со специями: вкусное блюдо греческой кухни
Что только не готовят с этим вкусным овощем — и гороховые котлеты, и пирожки с гороховой начинкой, и, конечно, суп. А вот рецепт горохового пюре. Готовить его очень просто. На первый взгляд обычное пюре, но все же немного иначе в приготовлении. Получится точно у каждой хозяйки, делится кулинар Павел Гонда.
Ингредиенты:
- 500 г желтого колотого гороха
- 3 головки красного лука
- 2−3 зубчика чеснока
- 1 литр воды
- 70 мл оливкового масла
- Приправы по вкусу — соль, черный молотый перец, щепотка сухих трав
- Зелень для подачи
Приготовление:
Горох хорошо промыть в нескольких водах и оставить в воде на ночь или на пару часов.
Чеснок и лук нарезаем кубиком. В кастрюлю с толстым дном кладем несколько столовых ложек растительного масла. Разогреваем и добавляем порезаный лук, чеснок и травы. Немного потушить все до золотистого цвета. Кладем в кастрюлю горох, перемешиваем. Вливаем теплую воду и остатки масла. Добавляем соль и специи. Накрываем крышкой и варим где-то 40 минут — до часа. Варим горох на среднем огне, пока не сварится. Время от времени при необходимости собираем пену.
Как горох сварился, блендируем погружным блендером. И еще раз даем прокипеть несколько минут. Помешиваем, чтобы не пригорело.
Добавляем зелень. И пробуем пюре на вкус. Притрусить пюре зеленью и сбрызнуть маслом. В пюре можно добавить сливки или сметану. Можно подавать с мясом или шампиньонами. Замечательный и легкий гарнир.
Напомним рецепт пирожков с горохом.348
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