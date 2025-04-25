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Книга рецептов

Гороховое пюре со специями: вкусное блюдо греческой кухни

20:07 25 апреля 2025
Гороховое пюре со специями

Что только не готовят с этим вкусным овощем — и гороховые котлеты, и пирожки с гороховой начинкой, и, конечно, суп. А вот рецепт горохового пюре. Готовить его очень просто. На первый взгляд обычное пюре, но все же немного иначе в приготовлении. Получится точно у каждой хозяйки, делится кулинар Павел Гонда.

Ингредиенты:

  • 500 г желтого колотого гороха
  • 3 головки красного лука
  • 2−3 зубчика чеснока
  • 1 литр воды
  • 70 мл оливкового масла
  • Приправы по вкусу — соль, черный молотый перец, щепотка сухих трав
  • Зелень для подачи

Приготовление:

Горох хорошо промыть в нескольких водах и оставить в воде на ночь или на пару часов.

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Чеснок и лук нарезаем кубиком. В кастрюлю с толстым дном кладем несколько столовых ложек растительного масла. Разогреваем и добавляем порезаный лук, чеснок и травы. Немного потушить все до золотистого цвета. Кладем в кастрюлю горох, перемешиваем. Вливаем теплую воду и остатки масла. Добавляем соль и специи. Накрываем крышкой и варим где-то 40 минут — до часа. Варим горох на среднем огне, пока не сварится. Время от времени при необходимости собираем пену.

Как горох сварился, блендируем погружным блендером. И еще раз даем прокипеть несколько минут. Помешиваем, чтобы не пригорело.

Добавляем зелень. И пробуем пюре на вкус. Притрусить пюре зеленью и сбрызнуть маслом. В пюре можно добавить сливки или сметану. Можно подавать с мясом или шампиньонами. Замечательный и легкий гарнир.

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Напомним рецепт пирожков с горохом.

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