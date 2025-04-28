Украина может предложить новый протокол лечения гепатитов: что известно

Гепатиты В и С — «тихие убийцы». По данным ВОЗ, от них ежегодно умирает более 1 миллиона человек. В Украине 3% населения являются носителями вирусов гепатита. И только четверть больных получают должное лечение — сообщает МедОбоз.

Сегодня доступно лекарство, которое убивает вирусы гепатитов. К примеру, для лечения гепатита С используют противовирусные препараты прямого действия (ПППД), которые за 2−3 месяца способны уничтожить вирус в большинстве случаев. При гепатите В используют пожизненную терапию.

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Но есть обратная сторона медали: большинство препаратов, которыми лечат гепатиты, имеют существенные побочные эффекты — угнетение иммунитета и без того ослабленного вирусами. Так что остается проблема: как «убить» вирусы гепатитов, не навредив при этом пациенту.

Украинские ученые подают надежду

Отечественные исследователи проанализировали более 400 случаев лечения пациентов с гепатитами В и С и фиброзом печени 1−2 стадии. Контрольная группа получала стандартную терапию (интерферон, ПППД или аналоги нуклеозидов). А экспериментальная — еще дополнительно принимала известный противовирусный препарат с действующим веществом протефлазид. Исследование было проведено учеными из Национального института вирусологии и иммунологии им. Л. Громашевского, ООО «НПК «Экофарм» и Института продовольственных ресурсов НААН. Результаты анализа 8 клинических исследований препарата с действующим веществом протефлазид были опубликованы в журнале Превентивная медицина.

Через шесть месяцев лечения у пациентов из экспериментальной группы частота обнаружения в крови ДНК вируса гепатита B снизилась в 25 раз, а IgM-антител к вирусу гепатита C — в 8,3 раза.

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Во всех группах наблюдалось улучшение работы печени: снизился показатель воспаления АЛТ и нормализовались АлАТ, АсАТ, билирубин. УЗИ подтвердило улучшение структуры печени и уменьшение ее размеров уже через три месяца терапии.

И главное: зафиксировано отсутствие побочных эффектов у пациентов из экспериментальной группы, получавшей лечение препаратом с действующим веществом протефлазид.

Важные перспективы

Согласно утверждениям авторов исследования, препарат с действующим веществом протефлазид не является панацеей, особенно на поздних стадиях болезни. Однако он может стабилизировать состояние и восстановить работу организма у людей, имеющих хроническую форму гепатита или плохо переносящих стандартную терапию.

Впереди у ученых новые исследования, цель которых — разработка комбинированных схем: с действующим веществом протефлазид и низкодозовых ПППД. В случае успешных опытов научная Украина предложит мировой гепатологии новый безопасный протокол лечения гепатитов. Это станет важной новостью для больных, плохо переносящих лечение по стандартным схемам.

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