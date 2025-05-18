Украина — полигон для утилизации некачественной обуви: почему бедные не могут ее даже починить

Самая дорогая обувь, которую полтавскому сапожнику Николаю Фокину приходилось чинить , стоила… 108 тысяч гривен. Ничего в ней особенного, говорит. Просто есть у людей деньги, они могут удовлетворять свои прихоти. Самая старая пара женских ботинок (еще чехословацкого производства) прослужила владелице более 30 лет и была как новая. Внучка бывшей владелицы принесла ее в мастерскую, чтобы освежить цвет. «Несмотря на солидный возраст, в туфлях кожа такая нежная, как шелк. Подобное мне никогда не встречалось», — говорит Николай. Очень долго, больше пяти лет, к нему носил в ремонт одну и ту же пару ботинок вор в законе. Поскольку считал их фартовыми. Часто старые люди не могут расстаться со своей древней обувью, потому что им в ней удобно, поэтому чинят ее, пока совсем не рассыплется… Мы разговариваем с Николаем Фокиным по видеосвязи в его единственный выходной, в понедельник. Потому что в тесной мастерской, которую он арендует по улице Шевченко возле Центрального рынка в Полтаве, говорить неудобно: кто-то приносит обувь, сумки и зонтики на ремонт, кто-то забирает…

«Мои наставники позволяли мне только отдирать подошвы»

Мастеру по ремонту обуви Николаю Фокину 50. Школьником он мечтал стать журналистом, и мне приходилось редактировать его тексты, так что мы знакомы ого-го сколько. Но он получил образование военного инженера по эксплуатации средств связи. И уже около двух десятков лет занимается сапожным делом.

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Не скрывает, что одним из мотивов сменить профессию были деньги. Хорошие мастера по ремонту обуви в те времена получали более 400 гривен. Его же зарплата лейтенанта тогда была втрое меньше.

Однако никто из именитых полтавских сапожников не спешил передавать Николаю Фокину свои знания. Они позволяли только смотреть на их работу со стороны. Да разве что отдирать старые подошвы. Отодрать одну стоило 2 гривни… За день на этом можно было заработать гривен 40.

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Начинающий сапожник, которому нужно было кормить семью, уже совсем, было, отчаялся открыть собственную мастерскую. Но помог случай.

— Мой очередной наставник как-то заболел или запил, но несколько дней не появлялся на работе, — вспоминает Коля. — Взял деньги у клиента за срочный ремонт и пропал. Я ему звоню, спрашиваю, когда будет. «Завтра», — отвечает. Передаю его ответ клиенту, тот приходит завтра, а обувь снова не готова. Но и на следующий день мастер не явился на работу. Я оказался крайним лжецом. Тогда я сел за профессиональную швейную машинку, к которой меня не допускали, и отремонтировал обувь недовольного клиента. На следующее утро хозяин пришел. Сначала набросился на меня с бранью, что я, мол, все испортил. Но, рассмотрев работу, признал: «Да ты лучше меня справился!» Мне стало приятно от этой похвалы. И тогда я уже знал, что буду работать только на себя.

Николай Фокин уже около двух десятков лет занимается сапожным делом

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— Это очень тяжелые деньги. Каждый день дышать едким запахом химии не каждый выдержит, — замечаю.

— Чем-то надо жертвовать. К примеру, один из наименее токсичных клеев итальянский «Fratelli Zucchini», согласно заключению государственных органов, имеет такой побочный эффект, как «разрушение центральной нервной системы». Недаром рабочие фабрик по производству обуви выходят на пенсию в 45 лет. Однако на физических лиц-предпринимателей, которые делают то же самое, как вот я, эта льгота не распространяется.

Да, это адская работа, и чуть позже я ее с удовольствием таки сменю. В моих планах запустить продажу качественных обувных красок для кожи и замши американских и европейских брендов, обучение желающих овладеть профессией сапожника. Некоторое время назад создал свой ютуб-канал с целью ознакомления людей с видами ремонта и ухода за обувью. Планирую дальше его развивать.

А чтобы зарабатывать хорошие деньги в этом деле, недостаточно приходить на работу в восемь и заканчивать ее в пять вечера. Я редко оставляю мастерскую раньше 23-х. Как видите, работаю и по выходным, дома.

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По мнению мужчины, ИИ-технологии скоро вытеснят много профессий, только не мастеров по ремонту обуви. Говорит об этом и своему пятнадцатилетнему сыну, которого воспитывает сам: «Голова головой, а руками ты всегда что-то должен уметь делать».

После ремонта порядком изношенный ботинок выглядит как новенький

«Когда-то постепенно растянул ботинки сына с 36-го до 38-го размера»

В последнее время, по словам мастера, очень изменился качественный состав товара, сдаваемого в ремонт. Надежно починить удается далеко не все.

— Дешевую обувь я даже не принимаю. Потому что из пули из г**на не сделать, — объясняет. — Мой качественный клей не компонуется с тем, из чего изготовлен китайский ширпотреб. К сожалению, большинство людей ходит в обуви очень низкого качества, я бы сказал, одноразовой, цена за ремонт которой будет превышать цену ее самой. Поэтому бедным ремонт недоступен. Сегодня цена более-менее нормальной обуви, которая производится хоть по каким-то технологиям, стартует от 1500−2000 гривен.

— Ой, не скажи. Прошлой весной купила в магазине кроссовки на утолщенной подошве за две тысячи. Может, раз пятнадцать обувала — так, чисто пройтись по городу. На одном треснула подошва. А теперь ты говоришь, что их можно выбросить.

— Потому что это дешевле будет. Некоторые сапожники, например, предлагает заменить подошву. Ты отдашь 800−1200 гривен, но она тоже будет, например, из пенополиуретана, и послужит тебе еще месяц. Этот достаточно легкий и некачественный материал давно используется в производстве обуви. Но надо учитывать, что он саморазрушается, даже если его не носить примерно в течение трех лет с момента изготовления. А ведь мы не знаем срока, в течение которого он лежал на складе, пока его взяли в производство. Как и того, сколько пролежала обувь на прилавке до момента продажи. Так что люди часто покупают то, чему выходит срок годности. По статистике, подошва из этого материала лопается в первый сезон. И чем она выше, тем быстрее лопается. Самые стойкие подошвы выходят из маслостойкой резины, но ее применяют только в рабочей обуви.

По словам мастера, качественную обувь ремонтировать намного легче, чем ту, что изготовлена из дешевых материалов

— С какими «болезнями» обуви тебе в основном приходится сталкиваться?

— Довольно часто попадается обувь с дыркой на большом пальце. Это потому, что люди не вовремя стригут ногти или носят педикюр. От этого подкладка незаметно, но постепенно перетирается.

Также спортивную обувь приходится латать в этом месте. В целом она страдает больше всего: рвется снаружи и изнутри, у нее протираются стельки, отпадают подошвы…

Большая проблема — вальгусная косточка, которая натирается и жжет, особенно у женщин старшего возраста. Но это можно исправить, просто растянув верх обуви в конкретном месте. Правда, если она изготовлена из натуральной кожи — искусственная не тянется.

Часто такие же болевые ощущения из-за деформации костей возникают на любом из пальцев. В каждом из этих случаев советую обращаться к сапожникам. Да, внешний вид обуви от точечного растяжения несколько портится, зато она становится удобной.

Тесная обувь тоже не проблема. Когда-то я своему сыну постепенно, по мере роста стопы, растянул ботинки с 36-го до 38-го размера. Три года в них выходил.

Кожзам на растяжку не беру, потому что он в принципе не тянется.

Нередко перетираются нити, которыми прошивают обувь. К сожалению, фабрики сегодня часто используют низкокачественные нити. Случается они секутся даже в процессе прошивки. Я использую плоские вощеные, украинского или китайского производства. Китай, как известно, не всегда означает плохое.

Часто приносят замшевую обувь. Как правило, на химчистку или покраску, потому что она берется пятнами и разводами. Хорошая замша встречается очень редко, обычно это польское производство.

— Дашь совет, как можно почистить замшевую обувь в домашних условиях?

— Самое простое — замочить в чистой холодной воде на сутки. Слить воду и замочить так же еще на сутки. Затем взять щетку для одежды и вымыть обувь вчистую. Без каких-либо моющих средств. Напихать бумагу и подождать несколько дней, пока высохнет. Обувь с мехом внутри, конечно, будет сохнуть дольше. После этого замшу нужно еще подкрасить. Чтобы материал не портился, лучше его обрабатывать высококачественным водоотталкивателем, достаточно раз в месяц, это предотвратит проникновение грязи.

Николай Фокин дал этим сапогам вторую жизнь

— А набойки на высокие каблуки заказывают?

— Теперь это большая редкость. Высокие каблуки сегодня почти никто из женщин не носит. Раньше, когда я торговал набойками, продавал за сезон в среднем до 10 тысяч пар. Последнюю партию закупил, пожалуй, в 2017 году. Так до сих пор даже трети не продал.

— Знаю, тебе привозят вещи на реставрацию даже из-за границы.

— Вот как раз у меня в работе высокие ботиночки. Женщина приехала из Франции и принесла в ремонт. Качественная, хорошая, удобная обувь. Купила ее за 400 евро. А за ремонт там нужно было бы сотню отдать. Конечно, ей дешевле попутно починить ее в Полтаве.

Что скрывается за лейбой?

После почти полуторачасового разговора с профессиональным сапожником я поняла очень важную для себя вещь: как бы я ни пыталась найти качественную обувь в Украине, это практически нереально. А если и возможно, то она стоит «все деньги мира». Потому что далеко не каждый может позволить себе обувь за 7−8 тысяч, не говоря уже за 20−30 а то и больше.

И цена, как известно, не гарантия качества. Николай признается, что он и сам, бывает, ошибается при выборе обуви. Чтобы не совершить очередной ошибки, как-то решил купить красивую кожу и сшить из нее долговечные ботинки. И не угадал.

— Кожа скота, выращенного на комбикормах из генномодифицированных растений, совсем не та, что кормят натуральными кормами, — говорит мастер. — Вы же видите разницу между магазинной курицей и домашней? Одна разваривается практически моментально, а вторая должна вариться достаточно долго. Так же и здесь: самый прочный верхний слой эпидермиса хорошей кожи невозможно разорвать. Но я выбрал, как выяснилось, некачественную (хотя по всем параметрам, даже на ощупь, выглядела качественной) и она начала лопаться.

Мой собеседник отмечает, что много обуви, которая заявляется производителем и продавцами как кожаная, на самом деле сделана из прессованной кожи, изготавливаемой из отходов обработки. Далеко не каждый может отличить кожу от спилка — второстепенного сырья, получаемого в результате разделения шкуры животного на несколько слоев. Лицевой чаще всего идет на пошив дорогих изделий. А структура спилка повреждена острым разделительным оборудованием, поэтому обувь из него промокает и хуже сохраняет тепло. Чтобы придать вид схожести с эпидермисом, на спилки наносят полиуретановое покрытие с тиснением, проводят специальные барабаны с соответствующей текстурой. Можно сделать так, что прессовка будет напоминать кожу анаконды, и у нее даже чешуя будет подниматься. Внешне вроде бы все идеально, а на самом деле это чистой воды обман.

На мировой рынок такие подделки попадают из Китая и Турции.

По рассказам старых сапожников, еще в советское время Турция выкупала за бесценок на бывшем кожевенном заводе в Новых Санжарах всю некондицию, делала из нее «конфету» и продавала уже по другой цене.

Современные технологии идут по пути ускорения производственного процесса, даже если это вредит качеству. Раньше готовой паре обуви давали выстаиваться на колодке не менее трех дней, чтобы она приняла форму и носилась десятилетиями. Сегодня ее просто отправляют в термокамеры на несколько часов. А через год-два, в самом лучшем случае, в ней начинают рассыпаться задники. Также ее нельзя стирать в горячей воде: верх деформируется, подошвы отклеиваются.

Одна из распространенных проблем, по словам Николая Фокина, – смятые задники, но и этому можно помочь

— Украина, — говорит Николай Фокин, — одна из самых выгодных стран для утилизации некачественной обуви. Знаю предпринимателя, который завез из Европы на 5 миллионов гривен бракованной обуви очень известных брендов. Сдавал ее в ремонт на подклейку подошвы, а затем продавал оптом магазинам. Покупал по 500 гривен, перепродавал по 2,5 тысячи!

Знаю, интернет-магазины продают обувь, похожую на угги. Просто перешивают лейбы, чтобы продать гораздо дороже.

Ко мне тоже однажды обратился один бизнесмен с просьбой перешить лейбы на такой обуви. Там работы на 5−10 минут. Я брал по 50 гривен за одну пару. Мог бы хорошо заработать. Но отказался от этого, потому что иначе потерял бы своих клиентов. Так этот предприниматель говорил, что может в месяц пять тысяч пар завозить. И только на замене лейб может поднять цену на 1000 грн.

Также не согласился на сотрудничество с владельцем магазина, торгующего военным снаряжением. Обещал выделить мне помещение, лишь бы я перешивал лейбы, чтобы он мог продать обувь дороже. То есть, не хотел их ремонтировать, потому что это стоило бы больших денег, а просто поменять лейбы…

На ОЛХ можно купить обувь известных брендов за «копейки»

— Так где же можно найти нормальную обувь по приемлемой цене?

— Из отечественных производителей я, например, доверяю запорожской фирме «МИДА». Очень важно, что она дает гарантию, и в случае чего покупку можно обменять. Я обслуживал ее полтавский магазин: оттуда приносили мне в ремонт гарантийную обувь.

Известна своим качеством днепровская фабрика POLI. Однако здесь есть подводные камни: многие украинские цеховики прикрываются обобщенной вывеской «днепропетровская обувь», под которой продают все что угодно.

Популярная продукция китайского бренда Bona. Но при выборе нужно внимательно смотреть описание к ней. В разделе «материал» должно быть указано «кожа». Если написано «спилок», лучше продолжить поиск, потому что это недолговечный материал.

Я бы не рекомендовал вестись на скидки, которые часто делает эта фирма. Как правило, это означает, что производителю выгоднее продать товар дешевле, чем что-то переделывать.

В китайском интернет-магазине AliExpress тоже можно выбрать приличную обувь. Однако обязательно следует обращать внимание на материал. Потому что 1500 гривен там может стоить обувь как из натуральной кожи, так и из искусственной.

В общем, если вы уверены в торговой марке, даже если это Китай или Турция, покупайте.

Кстати, если кто разбирается в брендах и имеет время «бродить» по сайтам, я советовал бы воспользоваться OLX. Там иногда выставляют новую обувь премиум-класса, стоимость которой в магазине 15−30 тысяч гривен, но продавцу по каким-то причинам она не подходит и ее предлагают тысяч за 5. А если поторговаться, то можно приобрести за 3,5. У меня есть клиент, который таким образом за «копейки» покупает ботинки итальянских фирм «Baldinini», «Iceberg». Обувь реально классная и ноская: при ходьбе пружинит, ноги в ней не потеют.

Стоковая обувь — тоже вариант. Надо, правда, рассчитывать на 5−7 тысяч гривен.

"Чем хуже качеств обуви, тем мне труднее клеить, шить, зачищать, - признается мастер. - И я не могу гарантировать качество своей работы. Поэтому часто вынужден отказывать клиентам"

Мастер советует выбирать обувь со вставками. Тогда, если она рвется сверху, ее проще ремонтировать, просто нашив заплату под цвет вставки.

Босоножки лучше покупать на тонкой подошве — она практически не лопается и не стирается.

Надежные подошвы у сабо. Года три выхаживают без проблем.

В то же время Николай Фокин не рекомендует покупать обувь в секонд-хенде. Ведь в ношеном или залежавшемся товаре клей уже потерял свои свойства, поэтому обувь будет пропускать влагу, подошва в ней быстро отклеится. А ремонт обойдется в 300−500 гривен.

Конечно, в секонде можно встретить и добротную обувь. Хотя ее обычно выгребают перекупщики: реставрируют, подкрашивают и продают через Интернет.

Если вы фанат «Reebok», «New Balance», «Adidas» и т. д. , то вы просто вдвое переплачиваете за известный бренд. Стоимость такой обуви 3,5−6,5 тысячи. Но, по сути, она ничем не отличается от той, что стоит 1,5−2. Бывает, даже более низкого качества.

— Предполагаю, для тебя как для мастера по ремонту обуви лучше, когда она менее качественная, потому что тогда у тебя большие заработки?

— Это парадокс, но нет. Чем она хуже, тем мне труднее: клеить, шить, зачищать… И я не могу гарантировать качество своей работы. Поэтому часто вынужден отказывать клиентам.

— По твоему мнению, в том, что украинский и мировой рынок в целом, наполнен некачественной обувью, это говорит о сговоре производителей? Потому что им это выгодно, чтобы люди покупали, выбрасывали и снова покупали?

— Картельный сговор нельзя исключать. Производители между собой не конкурируют, поэтому в этой области допускается все. А у нас выбора нет. То есть, если кто-то не может позволить себе купить что-то дороже 150 долларов, то он лишен возможности носить за эти деньги что-то лучше, более долговечное.

Вот как, например, оптовики продают зонтики. Восемь спиц — это дешево и плохо. Девять — немного лучше. Десять — лучше. Двенадцать — еще лучше. А шестнадцать — просто супер… Но ведь они не говорят, что трубка, пружина и пластик, от которых зависит их работа, у всех одного качества. Так же и с обувью.

Ранее бьюти-мастер международного уровня Маргарита Козаченко с Полтавщины рассказала «ФАКТАМ», что побудило ее заняться птицефермой и чем интересен перепелиный бизнес.

Фото предоставлены Николаем Фокиным

Фото в заглавии: pixabay

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