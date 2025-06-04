Когда хочется чего-нибудь ароматного и согревающего: Butter Chicken по рецепту Павы

Фудблогер Вадим Бжезинский (Пава), ранее рассказывавший, как готовят тонкие деруны, предложил рецепт блюда, идеального для ужина.

На своей странице в соцсетях он рассказал, как приготовить Butter Chicken — нежную курицу в пряном соусе.

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Ингредиенты: Куриное филе — 400 г;

Сливочное масло — 50 г;

Масло растительное — 15 г;

Кардамон — 10 шт.;

Гвоздика — 7 шт.;

Лук — ½ шт.;

Кешью — 30 г;

Имбирь (сухой) — 1 ч. л.;

Чеснок (сухой) — 1 ч. л.;

Паприка — 1 ч. л.;

Куркума — ½ ч. л.;

Гарам масала — 1 ч.л. л.;

Лимонный сок — 1 ч. л.;

Цедра лимона — ½ шт.;

Томаты пелати — 400 г;

Сливки — 70 г;

Соль, перец — по вкусу.

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Приготовление РЕКЛАМА Кардамон и масло обжарить на смеси сливочного и растительного масла — должен появиться аромат.

Добавить на сковороду мелко нарезанный лук и жарить до мягкости.

Добавить кешью, немного обжарить, а затем добавить имбирь, чеснок, специи, цедру.

Влить томаты пелати, тушить 10 минут.

Взбить соус в блендере до кремовой текстуры и вернуть на сковороду.

Добавить соль, перец, лимонный сок и сливки.

Выложить в соус курицу, тушить 10 минут.

«Подавайте с рисом. Готовьте, когда захочется чего-нибудь ароматного и согревающего», — советует Вадим Бжезинский.

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