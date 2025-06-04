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Книга рецептов
11:44 — 4 июня 2025
Когда хочется чего-нибудь ароматного и согревающего: Butter Chicken по рецепту Павы
Фудблогер Вадим Бжезинский (Пава), ранее рассказывавший, как готовят тонкие деруны, предложил рецепт блюда, идеального для ужина.
На своей странице в соцсетях он рассказал, как приготовить Butter Chicken — нежную курицу в пряном соусе.
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Ингредиенты:
- Куриное филе — 400 г;
- Сливочное масло — 50 г;
- Масло растительное — 15 г;
- Кардамон — 10 шт.;
- Гвоздика — 7 шт.;
- Лук — ½ шт.;
- Кешью — 30 г;
- Имбирь (сухой) — 1 ч. л.;
- Чеснок (сухой) — 1 ч. л.;
- Паприка — 1 ч. л.;
- Куркума — ½ ч. л.;
- Гарам масала — 1 ч.л. л.;
- Лимонный сок — 1 ч. л.;
- Цедра лимона — ½ шт.;
- Томаты пелати — 400 г;
- Сливки — 70 г;
- Соль, перец — по вкусу.
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Приготовление
- Кардамон и масло обжарить на смеси сливочного и растительного масла — должен появиться аромат.
- Добавить на сковороду мелко нарезанный лук и жарить до мягкости.
- Добавить кешью, немного обжарить, а затем добавить имбирь, чеснок, специи, цедру.
- Влить томаты пелати, тушить 10 минут.
- Взбить соус в блендере до кремовой текстуры и вернуть на сковороду.
- Добавить соль, перец, лимонный сок и сливки.
- Выложить в соус курицу, тушить 10 минут.
«Подавайте с рисом. Готовьте, когда захочется чего-нибудь ароматного и согревающего», — советует Вадим Бжезинский.
Ранее кулинар Элла Иванова поделилась необычным рецептом приготовления куриных бедрышек, в котором нет жира.
Фото — скриншот136
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