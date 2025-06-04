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Книга рецептов

Когда хочется чего-нибудь ароматного и согревающего: Butter Chicken по рецепту Павы

11:44 4 июня 2025
Рецепт курицы в соусе. Фото - скриншот

Фудблогер Вадим Бжезинский (Пава), ранее рассказывавший, как готовят тонкие деруны, предложил рецепт блюда, идеального для ужина.

На своей странице в соцсетях он рассказал, как приготовить Butter Chicken — нежную курицу в пряном соусе.


Ингредиенты:

  • Куриное филе — 400 г;
  • Сливочное масло — 50 г;
  • Масло растительное — 15 г;
  • Кардамон — 10 шт.;
  • Гвоздика — 7 шт.;
  • Лук — ½ шт.;
  • Кешью — 30 г;
  • Имбирь (сухой) — 1 ч. л.;
  • Чеснок (сухой) — 1 ч. л.;
  • Паприка — 1 ч. л.;
  • Куркума — ½ ч. л.;
  • Гарам масала — 1 ч.л. л.;
  • Лимонный сок — 1 ч. л.;
  • Цедра лимона — ½ шт.;
  • Томаты пелати — 400 г;
  • Сливки — 70 г;
  • Соль, перец — по вкусу.

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Приготовление

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  • Кардамон и масло обжарить на смеси сливочного и растительного масла — должен появиться аромат.
  • Добавить на сковороду мелко нарезанный лук и жарить до мягкости.
  • Добавить кешью, немного обжарить, а затем добавить имбирь, чеснок, специи, цедру.
  • Влить томаты пелати, тушить 10 минут.
  • Взбить соус в блендере до кремовой текстуры и вернуть на сковороду.
  • Добавить соль, перец, лимонный сок и сливки.
  • Выложить в соус курицу, тушить 10 минут.

«Подавайте с рисом. Готовьте, когда захочется чего-нибудь ароматного и согревающего», — советует Вадим Бжезинский.

Ранее кулинар Элла Иванова поделилась необычным рецептом приготовления куриных бедрышек, в котором нет жира.

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Фото — скриншот

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