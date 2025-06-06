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«Григорий Сковорода писал: „Из всех потерь потеря времени — самая тяжелая“», — коллекционер фарфора Людмила Карпинская-Романюк
Автор этой басни — выдающийся украинский философ Григорий Сковорода, который был самой загадочной фигурой своего времени. «Мир ловил меня и не поймал», — говорил он о себе.
Сегодня речь пойдет о работах украинских художников-фарфористов, посвященных легендарному философу и его творчеству. Большинство из них были созданы по случаю 250-летия со дня рождения гения.
В интервью «ФАКТАМ» коллекционер и исследовательница истории украинского фарфора, автор книг Людмила Карпинская-Романюк рассказала о работах отечественных фарфористов на эту тему.
«Больше думай и тогда решай», — рекомендовал изданный украинский философ"
— Афоризмы Григория Сковороды не теряют актуальности и сегодня, — говорит Людмила Карпинская-Романюк. — Он писал: «Из всех потерь потеря времени — самая тяжелая», «Не все то недействительно, что недоступно детскому уму», а еще советовал: «Больше думай и тогда решай». Плакетка, изготовленная на Будянском фаянсовом заводе в 1972 году, — дань памяти одному из самых ярких умов XVIII века Григорию Сковороде. Она имеет достаточно лаконичную форму. Художник изобразил философа в гравюрной манере. Сдержанная эстетика декора отдает дань уважения простому стилю жизни Сковороды и его философии внутренней свободы. Такая плакетка прекрасно вписывается в интерьер кабинета или библиотеки, побуждая к размышлениям.
Портрет философа видим и на декоративной вазе, созданной на Полонском фарфоровом заводе Виталием Овчаренко и Николаем Козаком. Портрет украшен барвинком и мальвами. Цветы придают вазе праздничный и торжественный вид.
— Очень хорошая работа!
— А вот еще одна отличная ваза, автором которой является Петр Иванченко. Она создана в 1972 году на Полонском фарфоровом заводе и посвящена 250-летию со дня рождения выдающегося философа. Интересно рассматривать обе стороны вазы, где отражен жизненный путь Григория Сковороды. На аверсе — лицевой стороне вазы — мы видим молодого философа, а на реверсе (фото в заголовке) — в зрелые годы. Прожил Григорий Сковорода 71 год.
Он родился в Полтавской области в казацкой семье, учился в Киево-Могилянской академии, некоторое время провел за границей, преподавал поэтику в Переяславском и Харьковском коллегиумах. Последние двадцать пять лет был странствующим философом. Широко известны его поэтический сборник «Сад божественных песен», сборник басен «Басни харьковские», философские трактаты…
«Статуэтка Галины Кломбицкой будто приглашает остановиться, задуматься о важном»
— Посвящали ли украинские художники Григорию Сковороде статуэтки?
— Да. Великолепная работа — статуэтка Галины Кломбицкой. Она изобразила Григория Сковороду именно в тот период, когда он уже давно покинул академические кафедры и отправился в свои бесконечные путешествия по украинским городам и селам с книгами в сумке. Галина Кломбицкая — выдающийся скульптор украинской декоративно-прикладной пластики второй половины XX века. Эта статуэтка будто приглашает остановиться, задуматься о важном и погрузиться в размышления. Ее можно поставить рядом с книгами, альбомами или на отдельном постаменте в кабинете или гостиной.
— Есть ли фарфоровые работы, посвященные выдающемуся философу в творчестве современных художников?
— Творческий коллектив «Аlis — K» под руководством Сергея Воронова подготовил фарфоровый коллекционный набор на эту тему. Скульптор Виктор Максимец и художница Янина Баргилевич изобразили Григория Сковороду в окружении персонажей его басен, прославляющих лучшие человеческие черты и высмеивающие изъяны. Эта арт-миниатюра как маленький философский ящик. Она дарит момент уютного разговора с гением, ведет по тропам басен и напоминает, что настоящие ценности в мире не во внешнем блеске, а в жизненной мудрости и доброте сердца.
«Басни Григория Сковороды глубокие по содержанию»
— Григорий Сковорода — автор нескольких десятков басен. А какая из них ваша любимая?
— Одна из них — о пчеле и шершне. Шершень насмехался над пчелой, говоря ей: «Знаешь ли ты, что плоды твоего труда не столько тебе, как людям полезны?» Пчела же ответила, что мед любит есть и медведь, и шершни не прочь им полакомиться, да и пчелы могли бы его по-воровски добывать, если бы любили только есть. Но для пчел несравненно большая радость — собирать мед, чем наедаться. Для этого они рождены и без этого жить им, даже купаясь в меде, было бы невыносимо. Мораль басни такова. Шершень олицетворяет людей, живущих воровством и видящих счастье в том, чтобы наесться… Пчела — символ мудрого человека, который счастлив в труде по своему призванию. Басни Григория Сковороды глубокие по содержанию.
— Проходят века, а вечные ценности остаются теми же.
— Относительно фарфоровых работ украинских художников, посвященных Григорию Сковороде, хочу добавить, что все эти работы сегодня раритетны.
Ранее коллекционер фарфора Людмила Карпинская-Романюк рассказала о раритетной скульптурной группе Валентины Трегубовой «Энеида», вдохновленной известным произведением Ивана Котляревского. Также читайте ее рассказ о фарфоровой сюите «Наталка Полтавка».
Кстати, приглашаем читателей «ФАКТОВ», которые являются ценителями красоты фарфора, в первый в Украине Музей фарфоровых фигур ShvetsMuseum. В коллекции музея вы сможете увидеть лучшие образцы мировых фарфоровых мануфактур. Невероятное фарфоровое путешествие подарит вам немало положительных эмоций и запомнится на всю жизнь!
Фото из альбома Людмилы Карпинской-Романюк
Фото в заглавии: П. Иванченко. Ваза в честь 250-летия со дня рождения Г. Сковороды. Полонский фарфоровый завод. 1972. Хранится в Народном музее истории города Полонного.116
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