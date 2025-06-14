«Я всегда выберу тебя, детка»: ссора Бруклина Бекхэма с Дэвидом и Викторией набрала серьезные обороты

Напряжение в отношениях между Дэвидом и Викторией Бекхэм с их сыном Бруклином усилилось. Сообщается, что сын бывшей футбольной легенды и иконы моды прекратил связь с родителями.

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26-летний футболист игнорирует сообщения от своей семьи на фоне постоянной напряженности, якобы связанной с его супругой Николой Пельц, пишет Geo.tv.

Это происходит на фоне того, что Дэвид должен получить рыцарское звание в честь дня рождения короля Чарльза, которое сделает Викторию «леди Бекхэм».

Источники сообщили изданию, что «Бруклин сказал своей семье, что не хочет никаких контактов, и не отвечает тем, кто пытается с ним связаться».

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Однако другой инсайдер опроверг эти заявления, сказав: «Это похоже на еще одну преднамеренную попытку исказить правду. Это лишь отвлекает внимание от той чести, которой удостоили отца Бруклина».

В прошлом месяце Бруклин направил четкое послание своим знаменитым родителям и братьям с сестрой, дав им понять, что он выберет свою жену только в случае обострения ситуации. В недавнем видео с Беверли-Хиллз Бруклина заметили на мотоцикле с Николой. «Весь мой мир, — говорил там парень. — Я буду любить тебя вечно. Я всегда выберу тебя, детка, ты самый удивительный человек, которого я знаю, детка».

Между тем у Дэвида и Виктории появился еще один повод для волнения: 22-летний сын Ромео закрутил роман с 30-летней немецкой моделью.

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