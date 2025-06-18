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Книга рецептов

Ароматное масло с анчоусами: просто и вкусно

22:00 18 июня 2025
масло с анчоусами. Фото Эллы Ивановой

Анчоусы — мелкая рыбка, которую жарят и едят, как семечки. Продается она и в консервированном виде. Прекрасная идея — приготовить масло с анчоусами. Сделайте бутерброды, подайте их со свежими помидорами, огурцами, зеленью — и наслаждайтесь! Угощайте родных и близких. И если вам и им понравится, приготовьте не один раз. Делайте это с удовольствием — это очень важно. Подавайте красиво!

Рецептом лакомства с читателями «ФАКТОВ» поделилась кулинар Элла Иванова, которая любит экспериментировать с продуктами на кухне.

- Масло с анчоусами готовится просто и быстро. Оно очень ароматное, — говорит Элла Иванова. — Если вы еще не попробовали такое масло, стоит приготовить.

  • Анчоусное масло
  • 150 г сливочного масла,
  • Половина баночки консервированных анчоусов
  • Соль — по вкусу
  • Хлопья перца «чили» — по вкусу

Сливочное масло соединить с консервированными анчоусами, растереть эту мелкую рыбку с помощью лопатки с маслом. Массу завернуть в пищевую пленку и охладить. Подавать можно с бутербродами или добавлять в блюда.

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И приятного аппетита!

Напомним рецепт очень вкусного мяса в вине.

Фото из альбома Эллы Ивановой

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