- 00:07 Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: календарь, результаты и видеообзоры матчей, расписание телетрансляций
- 18.06 23:02 На закупках медоборудования для онкобольных Института рака украли более 231 миллиона гривен, — НАБУ
- 18.06 22:27 Секреты использования лаванды на кухне: некоторые из них вам точно понравятся
- 18.06 22:00 Ароматное масло с анчоусами: просто и вкусно
- 18.06 21:30 Ситуация напряженная: сын Дэвида Бекхэма Бруклин проигнорировал рыцарское звание отца
- 18.06 21:01 Как выбрать сладкий арбуз в магазине: есть проверенные методы
- 18.06 20:52 Украина U21 в игре с красной карточкой уступила Нидерландам и вылетела с Евро-2025: видеообзор матча
- 18.06 20:45 «Любуясь розами художницы Елены Нестеровой, будто чувствуешь их аромат», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
- 18.06 20:33 Сделал сознательный выбор в пользу военной службы: война забрала жизнь 24-летнего пограничника с Черниговщины
- 18.06 20:06 Маффины с виноградом, сыром дорблю и миндалем: смело подавайте на праздничный стол
- 18.06 19:54 Близнецам — «Звезда», Овнам — «Император», а Стрельцам — «Маг»: Таро-прогноз и советы карт на 19 июня
- 18.06 19:48 В Киеве назвали число погибших во время ракетной атаки россиян
Ароматное масло с анчоусами: просто и вкусно
Анчоусы — мелкая рыбка, которую жарят и едят, как семечки. Продается она и в консервированном виде. Прекрасная идея — приготовить масло с анчоусами. Сделайте бутерброды, подайте их со свежими помидорами, огурцами, зеленью — и наслаждайтесь! Угощайте родных и близких. И если вам и им понравится, приготовьте не один раз. Делайте это с удовольствием — это очень важно. Подавайте красиво!
Рецептом лакомства с читателями «ФАКТОВ» поделилась кулинар Элла Иванова, которая любит экспериментировать с продуктами на кухне.
- Масло с анчоусами готовится просто и быстро. Оно очень ароматное, — говорит Элла Иванова. — Если вы еще не попробовали такое масло, стоит приготовить.
-
Анчоусное масло
- 150 г сливочного масла,
- Половина баночки консервированных анчоусов
- Соль — по вкусу
- Хлопья перца «чили» — по вкусу
Сливочное масло соединить с консервированными анчоусами, растереть эту мелкую рыбку с помощью лопатки с маслом. Массу завернуть в пищевую пленку и охладить. Подавать можно с бутербродами или добавлять в блюда.
И приятного аппетита!
Напомним рецепт очень вкусного мяса в вине.
Фото из альбома Эллы Ивановой47
Читайте нас в Facebook
Близнецам — «Звезда», Овнам — «Император», а Стрельцам — «Маг»: Таро-прогноз и советы карт на 19 июня
Тельцам категорически нельзя сегодня врать, а Львам не стоит начинать новый проект: гороскоп на 18 июня и информация о совместимости в браке от мольфара