Ароматное масло с анчоусами: просто и вкусно

Анчоусы — мелкая рыбка, которую жарят и едят, как семечки. Продается она и в консервированном виде. Прекрасная идея — приготовить масло с анчоусами. Сделайте бутерброды, подайте их со свежими помидорами, огурцами, зеленью — и наслаждайтесь! Угощайте родных и близких. И если вам и им понравится, приготовьте не один раз. Делайте это с удовольствием — это очень важно. Подавайте красиво!

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Рецептом лакомства с читателями «ФАКТОВ» поделилась кулинар Элла Иванова, которая любит экспериментировать с продуктами на кухне.

- Масло с анчоусами готовится просто и быстро. Оно очень ароматное, — говорит Элла Иванова. — Если вы еще не попробовали такое масло, стоит приготовить.

Анчоусное масло



150 г сливочного масла,

Половина баночки консервированных анчоусов

Соль — по вкусу

Хлопья перца «чили» — по вкусу

Сливочное масло соединить с консервированными анчоусами, растереть эту мелкую рыбку с помощью лопатки с маслом. Массу завернуть в пищевую пленку и охладить. Подавать можно с бутербродами или добавлять в блюда.

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И приятного аппетита!

Напомним рецепт очень вкусного мяса в вине.

Фото из альбома Эллы Ивановой

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