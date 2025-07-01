Очень нежный и сочный рыбный пирог: готовится просто, а съедается мгновенно

Кулинарное искусство стоит того, чтобы им овладеть. Начать можно с простого — с азов. И вы увидите, как изменится ваша жизнь. Домашняя еда ведь есть домашняя. Она не только вкусная, но и обходится дешевле, чем ресторанная. А еще важно то, что она натуральная.

ВІДЕО ДНЯ

Рецептом нежного и сочного рыбного пирога с читателями «ФАКТОВ» поделилась кулинар Элла Иванова, которая любит экспериментировать на кухне, создавая вкусные необычные блюда.

Рыбный пирог Для начинки 300 г рыбы РЕКЛАМА Соль Перец Немного оливкового масла РЕКЛАМА 1 луковица Петрушка Для теста



2 яйца



130 г кефира (или сливок, или сметаны)



1 чайная ложка сахара 0,5 чайной ложки соли 7 г разрыхлителя РЕКЛАМА 100 г муки Приготовить тесто из вышеуказанных ингредиентов. Все они должны быть комнатной температуры. Разделить тесто на две части. Аккуратно поместить первую часть на пергамент на противень. На нее — рыбную начинку. Покрыть оставшимся тестом. Выпекаем при температуре 180 градусов примерно 35−40 минут. И приятного аппетита!

Ранее Элла Иванова рассказывала «ФАКТАМ», как приготовить настоящий соус мечты. Этот соус универсальный, им можно заправлять любые салаты, и вы получите волшебный вкус.

Фото Эллы Ивановой

106

Читайте нас в Facebook