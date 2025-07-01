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Книга рецептов

Очень нежный и сочный рыбный пирог: готовится просто, а съедается мгновенно

21:59 1 июля 2025
Рыбный пирог, фото Эллы Ивановой

Кулинарное искусство стоит того, чтобы им овладеть. Начать можно с простого — с азов. И вы увидите, как изменится ваша жизнь. Домашняя еда ведь есть домашняя. Она не только вкусная, но и обходится дешевле, чем ресторанная. А еще важно то, что она натуральная.

Рецептом нежного и сочного рыбного пирога с читателями «ФАКТОВ» поделилась кулинар Элла Иванова, которая любит экспериментировать на кухне, создавая вкусные необычные блюда.

Рыбный пирог

Для начинки

300 г рыбы

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Соль

Перец

Немного оливкового масла

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1 луковица

Петрушка

Для теста

2 яйца

130 г кефира (или сливок, или сметаны)

1 чайная ложка сахара

0,5 чайной ложки соли

7 г разрыхлителя

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100 г муки

Приготовить тесто из вышеуказанных ингредиентов. Все они должны быть комнатной температуры. Разделить тесто на две части. Аккуратно поместить первую часть на пергамент на противень. На нее — рыбную начинку. Покрыть оставшимся тестом.

Выпекаем при температуре 180 градусов примерно 35−40 минут.

И приятного аппетита!

Ранее Элла Иванова рассказывала «ФАКТАМ», как приготовить настоящий соус мечты. Этот соус универсальный, им можно заправлять любые салаты, и вы получите волшебный вкус.

Читайте также: Мятная соль — деликатесная добавка для многих блюд: готовится просто

Фото Эллы Ивановой

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