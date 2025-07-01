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Очень нежный и сочный рыбный пирог: готовится просто, а съедается мгновенно
Кулинарное искусство стоит того, чтобы им овладеть. Начать можно с простого — с азов. И вы увидите, как изменится ваша жизнь. Домашняя еда ведь есть домашняя. Она не только вкусная, но и обходится дешевле, чем ресторанная. А еще важно то, что она натуральная.
Рецептом нежного и сочного рыбного пирога с читателями «ФАКТОВ» поделилась кулинар Элла Иванова, которая любит экспериментировать на кухне, создавая вкусные необычные блюда.
Рыбный пирог
Для начинки
300 г рыбы
Соль
Перец
Немного оливкового масла
1 луковица
Петрушка
Для теста
2 яйца
130 г кефира (или сливок, или сметаны)
1 чайная ложка сахара
0,5 чайной ложки соли
7 г разрыхлителя
100 г муки
Приготовить тесто из вышеуказанных ингредиентов. Все они должны быть комнатной температуры. Разделить тесто на две части. Аккуратно поместить первую часть на пергамент на противень. На нее — рыбную начинку. Покрыть оставшимся тестом.
Выпекаем при температуре 180 градусов примерно 35−40 минут.
И приятного аппетита!
Ранее Элла Иванова рассказывала «ФАКТАМ», как приготовить настоящий соус мечты. Этот соус универсальный, им можно заправлять любые салаты, и вы получите волшебный вкус.
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Фото Эллы Ивановой106
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