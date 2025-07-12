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Книга рецептов

Лавандовый крем-брюле: оригинальный десерт, который покорит своей нежностью

20:07 12 июля 2025
Лавандовый крем-брюле

Тоненький слой карамели, а под ним — нежный, шелковистый, кремовый десерт. Это одно из любимейших лакомств французов. Чтобы приготовить крем-брюле, нужно быть внимательным и соблюдать температурные режимы. Если духовка интенсивно нагревается, лучше снизить температуру выпекания. Наливайте крем не до краев — так будет удобнее делать карамельную корочку. Крем-брюле не готовится до полностью стабильного состояния, объясняет фудблогер Светлана Климовская.

Составляющие:

  • 450 г сливок 33%
  • 4 желтка
  • 100 г сахара
  • 1 ч. л. экстракта ванили
  • 1 г цветов лаванды
  • Коричневый сахар для посыпки

Приготовление:

Сливки нагреть вместе с лавандой, но не доводить до кипения. Накрыть крышкой и дать настояться 15 минут. Пока сливки греются, растереть желтки с сахаром, не взбивать, чтобы пузырьки не образовывались на поверхности. Процедить сливки на желтки, осторожно перемешать.

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Духовку разогреть до 140−150 градусов. Противень застелить кухонным полотенцем, поставить маленькие керамические или фарфоровые формочки, 5 шт. Разлить смесь в формочки. В противень налить горячую воду, она должна достигать половины формочек. Выпекать от 40 мин до 1 часа. Время запекания будет зависеть от размера форм.

Важно не передержать, иначе вы получите запеканку, а нам нужен нежный шелковистый крем. Лучше несколько раз проверить — открыть духовку и наклонить формочку. Центр должен двигаться. Достать из духовки и оставить остывать при комнатной температуре, затем поставить в холодильник на 6−7 часов.

Перед подачей посыпать коричневым сахаром и карамелизовать сахар на поверхности десерта газовой горелкой или под грилем. Важно постоянно контролировать, чтобы не сжечь. Подавать с ягодами.

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